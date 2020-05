Le nouveau Huawei MateBook 13 disponible en précommande.

Le constructeur chinois Huawei connu pour ses smartphones nous annonce la disponibilité en précommande de la nouvelle édition de son Huawei MateBook 13, un ordinateur portable ultra compact.

Voilà déjà plusieurs années maintenant que Huawei s’est lancé dans le marché de l’ordinateur portable. Alors, certes, la marque ne propose pas une gamme complète d’ordinateurs portables en tout genre comme on en trouve chez Lenovo, Asus ou Acer.

En effet, Huawei mise surtout sur l’ultrabook. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de tester le Huawei MateBook X Pro il y a un an.

Huawei MateBook 13 2020.

Cette fois la marque revient sur son autre modèle le Huawei MateBook 13. Un ordinateur portable qui se veut ultrafin et qui a pour objectif de faire de l’ombre au MacBook Air d’Apple.

Pour ce nouveau modèle, la marque souligne l’avoir conçu pour les jeunes actifs. Leur garantissant une expérience immersive et une collaboration multi-écrans grâce à Huawei Share.

Alors, au cœur de la bête on trouve un processeur Intel Core de 10e génération. Un processeur qui sera accompagné de 16 Go de RAM. De plus, la marque a opté pour une carte graphique NVIDIA® GeForce® MX 250. Pour accompagner cette carte graphique, le Huawei MateBook 13 hérite d’un écran 13 pouces FullView 2K multipoint présentant un taux d’occupation de l’écran de 88 %.

La marque mise aussi sur le design et annonce des bords latéraux de seulement 4,4 mm. À noter que l’ordinateur portable ne mesure que 286 × 211 pour seulement 14,9 mm d’épaisseur et un poids de 1.3 Kg.

Quid de la connectivité sur le HUAWEI MATEBOOK 13.

Le Bluetooth et le Wi-Fi sont également bien présents avec notamment du Wi-Fi 6. Par ailleurs, le constructeur chinois souligne que ce Huawei MateBook 13 est équipé de la fonction multi-écrans Huawei Share.

Une technologie qui permet selon le constructeur :

La collaboration multi-écrans est essentielle pour permettre non seulement les transferts de fichiers entre un PC portable et un smartphone. Mais aussi une collaboration fluide entre ces appareils. Ainsi, en s’appuyant sur les capacités de traitement puissantes et sur les capacités système de base du MateBook, Huawei a réussi à surmonter les différences entre l’architecture de base des systèmes Windows et Android, pour débloquer tout le potentiel que recèle une connexion homogène entre eux.

Enfin, détail final intéressant, le bouton de mise sous tension est équipé d’un lecteur d’empreinte. Le HUAWEI MateBook 13 est proposé en deux versions : une version i7 16 + 512 Go commercialisée à 1299€ et une seconde version i5 8 + 512 Go à 1049€.