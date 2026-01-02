Edgewater dévoile sa technologie Wi‑Fi 8 au CES 2026 : focus sur PrismIQ et le Spectrum Slicing

Le CES 2026 accueille cette année une avancée notable dans le domaine de la connectivité sans fil. Edgewater, entreprise canadienne spécialisée dans les solutions réseau, y présentera sa nouvelle architecture Wi‑Fi 8 baptisée PrismIQ, axée sur une gestion intelligente et fine du spectre.

Edgewater étoffe son catalogue en misant sur l’optimisation des réseaux dans les environnements complexes. Avec PrismIQ, la marque ambitionne de redéfinir les performances Wi‑Fi dans les zones à forte densité d’appareils. Son approche, orientée “spectrum slicing” et pilotée par IA, se distingue de l’évolution classique des standards Wi‑Fi.

Une technologie pensée pour le Wi‑Fi 8 et les environnements denses

Alors que la norme Wi‑Fi 8 se profile à l’horizon, Edgewater anticipe les besoins futurs en présentant une solution conçue pour répondre aux défis des réseaux surchargés.

A relire : La nouvelle Puce EdgeWater Wireless MLX 488 annonce une révolution pour le Wi-Fi 7. Dans le domaine des routeurs et des technologies sans fil, la puce EdgeWater Wireless MLX 488 vient d’être dévoilée par la marque. Cette nouvelle puce repousse les limites du Wi-Fi en introduisant…

Le PrismIQ™ repose sur une technologie de découpage du spectre, ou spectrum slicing, permettant de diviser dynamiquement les bandes de fréquences disponibles afin de maximiser le débit utile et réduire les interférences entre appareils.

L’objectif affiché est clair : rendre le Wi‑Fi plus déterministe, c’est‑à‑dire prévisible et constant dans ses performances, même dans des conditions d’utilisation extrêmes. Une réponse directe aux limites des architectures actuelles, souvent mises à mal dans les environnements résidentiels denses ou les bâtiments à usage collectif.

PrismIQ : quand l’intelligence artificielle pilote la connectivité

La force du système PrismIQ réside dans l’intégration d’une couche logicielle dopée à l’intelligence artificielle. Celle‑ci analyse en temps réel les conditions radio environnantes, les niveaux de congestion et les types de trafic pour réallouer dynamiquement les canaux de communication.

Edgewater ne se contente pas de proposer un nouveau chipset ou une simple évolution du Wi‑Fi 6E. La marque pousse plus loin en s’inscrivant dans une logique d’architecture silicium complète. Son ambition : faire de PrismIQ une plateforme centrale, intégrable par les fournisseurs d’accès, les fabricants de routeurs et les intégrateurs réseau.

Compatibilité ascendante et transition douce vers le Wi‑Fi 8

Malgré son orientation résolument tournée vers l’avenir, PrismIQ reste compatible avec les générations précédentes de Wi‑Fi. Cela permet aux fabricants de déployer progressivement cette technologie dans leurs produits sans rupture d’usage pour l’utilisateur final.

Edgewater cible ainsi non seulement les opérateurs et équipementiers télécoms, mais aussi les acteurs de l’IoT et les environnements industriels où la connectivité doit être à la fois stable, rapide et sécurisée. À l’heure où les foyers et bureaux croulent sous les appareils connectés, une gestion plus intelligente du spectre devient essentielle.

Une présentation stratégique au CES 2026

En choisissant le Consumer Electronics Show de Las Vegas pour présenter PrismIQ, Edgewater affiche son intention de jouer dans la cour des grands. L’événement réunit chaque année les décideurs du secteur technologique, des investisseurs aux fabricants de composants.

La marque prévoit des démonstrations privées avec ses partenaires pour discuter d’intégration matérielle, de licences IP et de modèles de référence pour le déploiement de sa technologie. C’est aussi l’occasion d’attirer l’attention sur un point crucial : le Wi‑Fi de demain ne se jouera pas seulement sur les débits bruts, mais sur l’intelligence de la gestion spectrale.

Un positionnement unique sur le marché du Wi‑Fi

Alors que la majorité des acteurs misent sur des hausses de bande passante ou l’ajout de fréquences (comme le 6 GHz dans le Wi‑Fi 6E), Edgewater prend une voie différente. Son approche structurelle, centrée sur la granularité et l’allocation dynamique du spectre, s’adresse aux zones où les interférences et la saturation nuisent déjà à la qualité de service.

En se concentrant sur le “comment” plutôt que sur le “combien” (de GHz ou de Gbps), Edgewater tente de s’imposer comme un acteur de rupture dans l’univers de la connectivité sans fil. Reste à voir si l’écosystème suivra.

Récapitulatif technique

Nom de la plateforme : PrismIQ™

Technologie principale : Spectrum Slicing™

Norme ciblée : Wi‑Fi 8 ready

Pilotage : Intelligence artificielle embarquée

Compatibilité : Appareils Wi‑Fi existants (backward compatible)

Cas d’usage ciblés : zones résidentielles, bureaux denses, opérateurs télécoms, industriels

Présentation : CES 2026, Las Vegas, réunions privées sur rendez-vous

Stratégie : offre silicium, modèles de référence, licences IP

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

