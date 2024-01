Hubitat C-8 Pro, votre nouveau Centre de domotique pour la maison.

La société Hubitat vient d’annoncer la sortie de son tout nouveau hub domotique, le Hubitat C-8 Pro. Ce nouveau venu est le fruit de plusieurs années de travail et suit l’évolution de la domotique.

La domotique s’agrandit et de plus en plus de marques et de société proposent des produits dédiés à la domotique facile à installer, capteur de fenêtre, vanne thermostatique pour le chauffage, porte de garage connectée…Hubitat propose un hub qui permet d’interconnecter tous ces produits, peu importe leur technologie.

Hubitat C-8 Pro, le Hub multi technologies sans fil !

Alors, oui avoir de la domotique c’est bien, facile, mais parfois ça peut être casse-tête selon les normes. Que vous ayez du Wi-Fi, du Z-Wave, du Zigbee ou du Matter, le tout doit être interconnecté. C’est ici qu’intervient le hub domotique Hubitat C-8 Pro de la marque.

Ce petit boitier qui fait office de hub domotique franchit un nouveau cap avec cette génération. Notamment avec l’intégration de ce qui est voué à devenir LA norme sans fil domotique, la technologie MATTER. Et pour rendre compatible tout ça, la marque a intégré un processeur de 2GHz et 2 Go de mémoire vive. En Outre, la gestion se fait en local et pas dans un Cloud distant avec une cotisation.

Le Hubitat C-8 Pro est compatible avec les normes domotiques Matter, mais aussi Zigbee, Zwave. Mais pour se connecter à votre réseau et à internet, il bénéficie aussi d’un port Ethernet et du Wi-Fi. Le hub permet de gérer tous vos produits connectés directement depuis une application (Hubitat Mobile) disponible à la fois pour iOS et pour Android.

Tout sous la main avec une seule application.

Il sera possible ainsi de contrôler depuis une seule application tous les appareils connectés. Il est également possible de concevoir des scénarios entre les différents appareils. En outre, le hub est également compatible avec les assistants comme Google ou encore Alexa.

Autre détail intéressant, la société propose une Migration gratuite d’appareils et d’applications à partir des précédents hubs C-5 et C-7.

Prix et Disponibilité.

Le hub domotique Hubitat C-8 Pro est proposé au prix de 168€ directement depuis le site de la marque.