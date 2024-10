Dimensity 9400 de MediaTek, une avancée en intelligence artificielle.

MediaTek a récemment annoncé sa nouvelle puce Dimensity 9400, qui offre des améliorations de performance pour les applications d’intelligence artificielle, les jeux mobiles et la photographie. Cette nouvelle puce vise à répondre aux besoins croissants des utilisateurs en matière de puissance et d’efficacité énergétique.

MediaTek propose cette nouvelle puce pour renforcer son offre dans le domaine des smartphones, cherchant à fournir des solutions performantes et économes en énergie pour une meilleure expérience utilisateur.

Optimisation pour l’intelligence artificielle

Le Dimensity 9400 est conçu pour répondre aux besoins des technologies d’intelligence artificielle (IA). La puce prend en charge les dernières générations de modèles IA et offre des performances jusqu’à 80 % plus rapides pour les applications utilisant l’IA. Le moteur AI intégré permet de gérer des tâches complexes telles que la reconnaissance d’image et le traitement du langage naturel avec une meilleure rapidité et précision.

La capacité de traitement de l’IA améliorée permet également une meilleure efficacité dans les applications de réalité augmentée (RA) et réalité virtuelle (RV). Le Dimensity 9400 est conçu pour fonctionner de manière fluide avec les capteurs des smartphones, offrant ainsi une expérience utilisateur améliorée pour la capture de photos, les appels vidéo et l’utilisation d’applications de RA.

Performances accrues pour les jeux

Le Dimensity 9400 améliore également l’expérience de jeu sur mobile. La puce est équipée de la technologie HyperEngine, développée en collaboration avec Arm, qui optimise les performances graphiques tout en assurant une consommation d’énergie réduite. Cette technologie permet de maintenir des taux de rafraîchissement élevés pour des animations fluides et des réponses tactiles réactives, offrant une expérience de jeu sans interruption.

Le support de la technologie HDR (High Dynamic Range) améliore également la qualité visuelle des jeux, avec des couleurs plus riches et des contrastes plus profonds. Les joueurs peuvent ainsi profiter d’une qualité d’image optimisée sans compromettre l’autonomie de leur appareil.

Efficacité énergétique améliorée

Le Dimensity 9400 est conçu pour être plus économe en énergie par rapport à la génération précédente, avec une amélioration allant jusqu’à 40 %. Cela se traduit par une autonomie accrue, même en cas d’utilisation intensive du smartphone. Les techniques de fabrication avancées et les algorithmes de gestion de l’énergie permettent de réduire la consommation tout en maintenant des performances élevées.

La puce ajuste dynamiquement sa consommation d’énergie en fonction des besoins en temps réel, ce qui permet une meilleure optimisation de la batterie lors de l’exécution de tâches variées, y compris le multitâche. Cette efficacité énergétique est particulièrement utile pour les utilisateurs qui recherchent à la fois des performances élevées et une longue durée de vie de la batterie.

Performances globales améliorées

Le Dimensity 9400 apporte une amélioration des performances, avec une augmentation de 35 % des performances mono-cœur et de 28 % des performances multi-cœur par rapport aux générations précédentes. Ces gains se traduisent par une exécution plus rapide des applications et des temps de chargement réduits, contribuant à une expérience utilisateur plus fluide.

La prise en charge de la connectivité 5G avancée permet des vitesses de téléchargement et de streaming rapides, améliorant l’expérience pour les contenus en ligne, les jeux sans latence et les appels vidéo de haute qualité. Le Dimensity 9400 vise à offrir une solution complète qui réponde aux attentes des utilisateurs en matière de performances et de connectivité.

Récapitulatif technique

Chipset : MediaTek Dimensity 9400

: MediaTek Dimensity 9400 Optimisation : IA de pointe, jeux immersifs, photographie avancée

: IA de pointe, jeux immersifs, photographie avancée Performance mono-cœur : +35 %

: +35 % Performance multi-cœur : +28 %

: +28 % Efficacité énergétique : +40 %

: +40 % Support AI : jusqu’à 80 % plus rapide pour les prompts de modèles de langage

: jusqu’à 80 % plus rapide pour les prompts de modèles de langage Technologie de jeu : HyperEngine co-développée avec Arm

: HyperEngine co-développée avec Arm Connectivité : 5G avancée, support de HDR pour le rendu graphique

: 5G avancée, support de HDR pour le rendu graphique Applications : RA, RV, reconnaissance d’image, traitement de la langue naturelle

