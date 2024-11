Nouvelles fonctionnalités de Google : qu’apportent Maps, Waze et Earth en 2024 ?

Google vient de lancer plusieurs nouvelles fonctionnalités pour ses services de navigation. Maps, Waze et Earth s’étoffent avec des outils assistés par l’IA visant à améliorer l’expérience utilisateur.

Depuis sa création, Google n’a cessé de diversifier ses services, proposant des outils performants pour simplifier la vie de millions d’utilisateurs dans le monde. Les nouvelles fonctionnalités annoncées confirment cette dynamique.

Améliorations de Google Maps : immersion et précision

Google élargit son offre avec de nouvelles fonctionnalités dans Google Maps, notamment « Immersive View for Places », disponible dans 150 villes d’ici fin 2024, comme Bruxelles et Amsterdam. Cette fonctionnalité combine l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur pour fusionner des milliards de photos Street View et aériennes. Elle permet ainsi de fournir un modèle numérique très précis des lieux, intégrant des données en temps réel sur la météo et la circulation.

Google étoffe également la gamme de ses outils avec la fonction « Immersive View for Routes », qui utilise l’IA pour simuler des prévisions de trafic et proposer des informations sur les pistes cyclables et les places de parking disponibles. « Explore for Trips » et « Updated Arrivals Experience » sont aussi introduites, pour améliorer l’expérience de voyage et d’arrivée.

Google Earth intègre Gemini pour une planification plus intelligente

Google Earth s’enrichit avec la fonctionnalité Gemini, disponible dès novembre 2024 aux États-Unis. Elle utilise l’intelligence artificielle pour faciliter la planification géospatiale. Avec des requêtes simples, il est possible de générer des analyses sophistiquées, comme l’identification des zones avec le moins de bornes de recharge pour véhicules électriques. Google Earth utilise un raisonnement en plusieurs étapes pour répondre à ces requêtes et fournir des visualisations adaptées.

Waze : de nouvelles fonctionnalités pour la sécurité routière

Waze élargit son offre de produits avec deux nouvelles fonctionnalités, visant à renforcer la sécurité des conducteurs. « Conversational Reporting » permet aux utilisateurs de signaler des problèmes de circulation via Gemini, par des commandes vocales telles que « Il y a un embouteillage sur la route ». Cette fonctionnalité est déployée cette semaine à l’échelle mondiale.

En outre, « School Zones » permet aux éditeurs de cartes de Waze d’ajouter des zones scolaires afin que les conducteurs soient notifiés lorsqu’ils approchent de ces zones. Ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur Android et iOS.

Récapitulatif technique

Immersive View for Places : disponible dans 150 villes d’ici fin 2024, modèle numérique à partir de photos Street View et aériennes.

: disponible dans 150 villes d’ici fin 2024, modèle numérique à partir de photos Street View et aériennes. Immersive View for Routes : prévisions de trafic, informations sur pistes cyclables et places de parking.

: prévisions de trafic, informations sur pistes cyclables et places de parking. Explore for Trips : aide à la découverte de points intéressants le long d’un itinéraire.

: aide à la découverte de points intéressants le long d’un itinéraire. Updated Arrivals Experience : informations utiles pour aller de la voiture à la destination.

: informations utiles pour aller de la voiture à la destination. Gemini dans Google Earth : analyse et planification géospatiale, disponible en novembre 2024 aux États-Unis.

: analyse et planification géospatiale, disponible en novembre 2024 aux États-Unis. Conversational Reporting dans Waze : signalement vocal des problèmes de circulation via Gemini.

: signalement vocal des problèmes de circulation via Gemini. School Zones dans Waze : ajout de zones scolaires, notifications pour conducteurs.

