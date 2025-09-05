IFA 2025 : Dyson Spot+Scrub™ Ai robot, le robot laveur intelligent qui détecte les taches

L’IFA 2025 dévoile une innovation marquante dans l’univers du nettoyage domestique : le Dyson Spot+Scrub™ Ai robot. Ce robot aspirateur et laveur intelligent ne se contente plus de suivre un plan prédéfini, il identifie les taches, les analyse en temps réel, et adapte son comportement grâce à l’intelligence artificielle embarquée. Une première pour Dyson, qui prouve une nouvelle fois sa capacité à conjuguer technologie et efficacité hygiénique.

La marque Dyson étoffe son catalogue avec un robot autonome double fonction – aspirateur et laveur – conçu pour répondre à des environnements complexes. Depuis les années 90, le géant britannique investit dans la robotique. Aujourd’hui, le Spot+Scrub™ synthétise trois décennies de recherche pour offrir une solution haut de gamme, dotée d’une précision redoutable et d’un entretien automatisé.

Détection des taches par IA : une technologie au service de la propreté

Le cœur de l’innovation réside dans l’intelligence artificielle qui anime ce robot. Grâce à une caméra embarquée couplée à un éclairage LED vert, le Spot+Scrub™ est capable de repérer la saleté, d’analyser son intensité et de déterminer le nombre de passages nécessaires.

Ce système de détection visuelle active lui permet d’optimiser son effort en fonction du niveau de salissure, évitant ainsi le nettoyage excessif ou insuffisant.

Nettoyage adaptatif et navigation intelligente

Le Dyson Spot+Scrub™ s’appuie sur une reconnaissance précise de près de 200 objets du quotidien : câbles, chaussettes, jouets… Grâce à cette reconnaissance contextuelle, il adapte sa trajectoire et évite les erreurs classiques des robots standards. La navigation s’ajuste en temps réel pour garantir un passage complet et sécurisé, tout en respectant l’intégrité des obstacles. Résultat : un robot autonome qui évolue dans votre maison avec une fluidité naturelle.

Rouleau humide autonettoyant : hygiène renforcée à chaque passage

Le système de lavage intègre un rouleau humide autonettoyant, combiné à une technologie d’hydratation en 12 points. Cette configuration permet un nettoyage en profondeur tout en évitant la recontamination des surfaces. Contrairement aux serpillières classiques, le rouleau est lavé, rincé et séché automatiquement dans une station cyclonique complète. À chaque passage, l’eau utilisée est propre, un élément clé pour un entretien hygiénique des sols.

Station d’accueil multifonction : lavage, séchage et recharge

Dyson équipe son robot d’une station complète qui agit comme un centre de maintenance. Elle rince, lave, chauffe et sèche le rouleau après chaque session. En parallèle, elle aspire les résidus dans un collecteur sans sac, utilisant une technologie cyclonique dérivée des aspirateurs Dyson. Ce fonctionnement assure un robot toujours prêt, sans intervention manuelle fastidieuse. L’expérience utilisateur en est grandement simplifiée.

Application MyDyson™ : cartographie et nettoyage ciblé

L’application MyDyson™ devient un véritable tableau de bord connecté. L’utilisateur peut suivre la cartographie des zones nettoyées, planifier des tâches précises ou encore définir des zones d’exclusion. L’interface propose une gestion intuitive des routines de nettoyage, adaptées à la vie quotidienne. Cette connectivité renforce l’autonomie du robot, tout en laissant à l’utilisateur un contrôle précis et intelligent.

Récapitulatif technique

Nom : Dyson Spot+Scrub™ Ai robot

Fonctions : Aspiration + Lavage des sols

Technologie IA : Détection des taches, nettoyage adaptatif

Caméra + LED verte : Vision améliorée pour reconnaissance de saleté

Reconnaissance d’objets : Près de 200 types identifiés (câbles, chaussettes, etc.)

Station d’accueil : Lavage, rinçage, chauffage et séchage du rouleau

Système de lavage : Rouleau humide autonettoyant + hydratation 12 points

Aspiration : Technologie cyclonique sans sac

Connectivité : Application MyDyson™

Prix : 999 €

Autonomie : Non précisée

Disponibilité : Présentée à l’IFA 2025

