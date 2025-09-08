IFA 2025 : les e-bikes Sharp, nouvelle vision de la mobilité électrique.

À l’IFA 2025 de Berlin, Sharp confirme ses ambitions dans le domaine de la mobilité électrique. Après s’être fait remarquer avec ses premiers modèles de vélos pliants et urbains, la marque étoffe son catalogue avec une gamme élargie : SUV, tricycles, micro bikes et vélos électriques pour enfants. Une réponse concrète aux enjeux de transport durable.

L’entreprise japonaise Sharp, connue pour ses innovations dans l’électronique grand public, change de braquet. Elle investit le marché de la mobilité douce avec une approche structurée : répondre à tous les profils d’utilisateurs, du citadin pressé à l’explorateur tout-terrain. Avec des technologies embarquées et des partenariats stratégiques, Sharp transforme l’e-bike en véritable compagnon de vie.

Vélos pliants : la solution multimodale par excellence

Conçus pour la ville et les trajets combinés (train, bus, métro), les vélos pliants électriques Sharp sont taillés pour la flexibilité. Faciles à plier et à transporter, ils s’adaptent aux espaces réduits sans sacrifier la performance.

Moteurs de qualité, jusqu’à 7 vitesses, et batteries longue durée composent ces modèles pratiques, pensés pour un usage quotidien. Sharp répond ainsi aux contraintes urbaines tout en valorisant un mode de déplacement écologique.

Fat bikes et cargos : la puissance au service du transport

La gamme s’étoffe également du côté des fat bikes et vélo-cargos, avec une montée en gamme notable. Sharp mise sur des cadres renforcés et des moteurs de 250 W, capables de transporter charges lourdes et équipements. Le Cargo Long Tail et le Cargo Fat Bike sont conçus pour supporter les contraintes logistiques du quotidien, qu’il s’agisse de courses, de matériel professionnel ou de trajets familiaux. Une évolution pragmatique pour répondre à des usages concrets.

Vélos de ville : autonomie et style pour les trajets urbains

Sharp ne néglige pas les amateurs de vélos urbains. Sa nouvelle collection de vélos de ville électriques bénéficie de batteries intégrées à l’autonomie impressionnante – jusqu’à 160 km – et de motorisations allant de 250 à 600 W. Le modèle Urban Cargo Bike, avec ses espaces de rangement à l’avant et à l’arrière, incarne cette volonté de mêler confort, praticité et design. La gamme du constructeur s’agrandit avec des références taillées pour le quotidien urbain.

Micro Bikes, Tricycles et SUV : mobilité accessible à tous

Sharp s’attaque également aux nouveaux besoins. Le Micro Bike, hybride entre vélo et trottinette, conjugue compacité, assistance électrique et possibilité de pédalage manuel. Le Tricycle électrique, stable et confortable, atteint les 25 km/h et facilite les déplacements pour les seniors ou les professionnels du transport léger. Côté sport et aventure, les SUV et trekking bikes répondent aux amateurs de longue distance, avec des cadres en aluminium ou acier et des motorisations pensées pour les terrains variés.

Youth Bikes : le plaisir du vélo électrique dès le plus jeune âge

Sharp innove en proposant une gamme de vélos électriques pour enfants. Baptisés Youth Bikes, ces modèles offrent aux plus jeunes l’expérience du vélo à assistance électrique dans un cadre sécurisé. Des motorisations adaptées, des cadres légers, et un design pensé pour les enfants positionnent Sharp comme un acteur inclusif de la mobilité de demain.

Partenariats technologiques : un écosystème intelligent

Pour enrichir son offre, Sharp multiplie les alliances stratégiques :

FIDLOCK : systèmes de fixation magnétiques et mécaniques, rapides et sécurisés, avec les gammes VACUUM, TWIST et PINCLIP.

MotoBoost : transmission intelligente capable d’ajuster automatiquement le rapport en fonction du relief.

Tuya : intégration des vélos dans un environnement domotique connecté, accessible via une seule application.

BYD : synergie entre véhicules électriques et vélos, les modèles Sharp s’insérant facilement dans le coffre des voitures BYD.

Ces collaborations confirment la volonté de Sharp de proposer des solutions globales, connectées et durables.

Récapitulatif technique

Vélos pliants : moteurs puissants, 7 vitesses, batterie longue durée, rangement facile

Fat bikes : cadre robuste, moteur 250 W, versions cargo pour le transport

Vélos de ville : batteries intégrées (jusqu’à 160 km), moteurs de 250 à 600 W, Urban Cargo Bike avec rangements

Micro Bike : hybride vélo/trottinette, pédalage manuel ou batterie

TriCycle : stable, confortable, 25 km/h, capacité de transport

Youth Bikes : adaptés aux enfants, cadres légers, motorisation sécurisée

SUV/trekking bikes : pour terrains variés, cadres alu/acier, moteurs sur mesure

Intégrations : FIDLOCK, MotoBoost, Tuya, BYD

