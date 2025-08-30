Quel type de robot aspirateur choisir ? Choisissez le bon robot pour vos besoins.

L’univers du ménage domestique a profondément évolué ces dernières années, et les robots aspirateurs sont devenus des alliés incontournables. Pourtant, entre modèles basiques et dispositifs ultra-sophistiqués, difficile de s’y retrouver. Voici un guide complet pour bien choisir.

Si Roborock, Dreame et Mova reviennent souvent dans les recommandations, c’est parce que ces marques ont su imposer leur style et élargir progressivement leur catalogue. Chacune propose désormais une large gamme, du robot simple au modèle multi-fonctions haut de gamme.

Robot aspirateur simple : pour l’entretien quotidien

Les modèles les plus abordables se contentent d’aspirer les poussières, miettes et poils d’animaux. Ces robots, comme le Dreame F9 ou le Mova Z500, fonctionnent généralement avec une cartographie aléatoire ou gyroscopique. Moins précis que les modèles haut de gamme, ils conviennent néanmoins pour des surfaces simples ou peu encombrées.

Leur prix varie entre 150 et 250 €, selon les fonctionnalités intégrées (programmation horaire, capteurs anti-chute, connectivité Wi-Fi…). Ces robots suffisent largement pour un usage d’appoint dans de petits logements.

Robot aspirateur laveur avec lingette : le compromis efficace

Certaines références, à l’image du Dreame D10 Plus ou du Roborock E5, sont équipées d’un petit réservoir d’eau et d’une lingette fixée sous l’appareil. L’objectif : offrir une fonction de lavage en complément de l’aspiration. Ce système ne frotte pas réellement le sol, mais humidifie légèrement les surfaces pour attraper les poussières fines.

Cependant, ce procédé n’est pas toujours optimal. Sur certains sols comme les carrelages brillants, les surfaces métalliques ou les finitions miroir, la lingette peut laisser des traces visibles ou des traînées peu esthétiques. Cela reste une solution d’appoint, efficace au quotidien, mais insuffisante pour un nettoyage en profondeur.

Ce type de robot est un bon compromis qualité/prix, avec des tarifs allant de 250 à 400 €. Il convient aux utilisateurs qui souhaitent un entretien quotidien renforcé sans pour autant passer au haut de gamme.

Robot aspirateur avec brosses rotatives : pour un nettoyage en profondeur

Les modèles comme le Roborock Q Revo, Mova L600 Pro ou Dreame L10s Ultra vont plus loin avec de véritables brosses rotatives. Ces dernières frottent le sol à haute vitesse pour décoller les saletés incrustées, une technologie idéale pour les sols durs, les taches ou les foyers avec enfants et animaux.

Souvent équipés de stations de lavage automatique, ces robots montent clairement en gamme. Leur prix dépasse fréquemment les 600 à 900 €, mais les résultats sont à la hauteur. La gamme du constructeur Roborock, par exemple, s’étoffe régulièrement avec des modèles toujours plus complets.

Robot avec station de vidange automatique : l’autonomie maximale

Le confort ultime réside dans les robots dotés d’une station de vidange automatique. Celle-ci permet au robot de vider son bac à poussière dans un sac externe, réduisant ainsi les manipulations à une ou deux fois par mois. On retrouve cette fonctionnalité sur les Dreame L10s Pro Ultra ou Roborock Q7 Max+.

Certaines stations prennent aussi en charge le remplissage du réservoir d’eau, le lavage des serpillières et leur séchage. Ces modèles s’adressent à un public exigeant, prêt à investir plus de 1 000 € pour une solution quasi autonome.

Comparatif des marques : Roborock, Dreame et Mova

Roborock propose une montée en gamme très progressive, du E5 d’entrée de gamme au S8 Pro Ultra , une référence dans le secteur. L’ergonomie de l’app et la cartographie laser sont souvent saluées.

Dreame mise sur un rapport qualité-prix agressif avec des technologies haut de gamme à prix réduits. Son L20 Ultra intègre des innovations comme le bras latéral rétractable.

Mova, plus récente, tente de se faire une place avec des robots souvent bien équipés et compétitifs. Le Mova Z500 Pro, par exemple, combine aspiration puissante et lavage rotatif à un tarif inférieur à la concurrence.

Récapitulatif technique

Aspirateur simple : 150 à 250 €, pas de lavage, navigation basique.

Aspirateur avec lingette : 250 à 400 €, lavage léger, traces possibles sur certains sols.

Aspirateur avec brosses rotatives : 600 à 900 €, nettoyage en profondeur.

Station de vidange automatique : +1 000 €, autonomie maximale.

Roborock : gamme complète, app intuitive, cartographie laser.

Dreame : rapport qualité-prix, technologies avancées.

Mova : produits compétitifs, idéal petit budget exigeant.

