Pocket DS : une mini console double écran pour les fans de retrogaming et Android

Envie de retrouver les sensations de la Nintendo DS avec une touche de modernité ? La Pocket DS d’AYANEO pourrait bien vous plaire. Cette petite console portable à double écran tourne sous Android et permet de jouer à plein de jeux rétro (et pas que). Elle tient dans la poche, s’ouvre comme une DS, et vous laisse choisir comment vous voulez jouer.

AYANEO est une marque chinoise connue pour ses consoles portables un peu geek, souvent très puissantes. Avec la Pocket DS, ils changent un peu de style pour proposer quelque chose de plus compact, plus simple à utiliser, mais toujours pensé pour les vrais passionnés.

Deux écrans tactiles, comme à l’époque (mais en mieux)

La Pocket DS, c’est deux écrans de 3,92 pouces, tactiles, placés l’un au-dessus de l’autre. Le design rappelle clairement la Nintendo DS, et ce n’est pas un hasard. La console permet de jouer à des titres DS ou 3DS avec une vraie configuration double écran.

Mais comme c’est Android, vous pouvez aussi lancer d’autres jeux ou applis : l’écran du bas devient alors clavier virtuel, manette ou interface de contrôle.

En clair : on peut jouer, naviguer, regarder des vidéos ou même faire un peu de bureautique si on veut.

Une console pliable qui tient dans la main

La console se plie comme un petit boîtier, un peu comme un téléphone à clapet. Une fois ouverte, elle offre deux écrans et tous les boutons nécessaires pour jouer : sticks analogiques, croix directionnelle, boutons ABXY et gâchettes. C’est pratique, discret, et assez solide pour être emporté partout sans souci.

Elle n’est ni trop lourde, ni trop grosse : parfaite pour ceux qui aiment jouer dans les transports ou entre deux rendez-vous.

Android à bord : jeux, applis, cloud gaming…

Comme elle tourne sous Android, la Pocket DS est super flexible. On peut y installer des jeux du Play Store, lancer des applis comme YouTube ou Spotify, ou utiliser des services comme Xbox Game Pass, Steam Link ou GeForce Now pour jouer à distance à des gros jeux PC.

Elle embarque un processeur MediaTek Dimensity 1200, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est largement suffisant pour faire tourner des jeux Android récents et tous les émulateurs possibles.

Parfaite pour les fans de jeux rétro

Là où la Pocket DS devient vraiment intéressante, c’est pour l’émulation. Elle peut faire tourner des jeux de consoles anciennes : Game Boy, PSP, Dreamcast, SNES… mais surtout les jeux Nintendo DS et 3DS, qui profitent à fond du double écran. Pas besoin de bidouiller l’affichage, tout fonctionne naturellement.

Les contrôles sont personnalisables, et il est même possible de sauvegarder des profils pour chaque console émulée. Un vrai petit musée du jeu vidéo, dans la poche.

Autonomie et connectique pour les nomades

Avec une batterie de 7000 mAh, la console tient plusieurs heures en jeu (entre 4 et 6 selon l’usage). La charge rapide via USB-C est bien pratique, et on retrouve toutes les connectiques classiques : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, port jack, USB-C…

Bref, tout ce qu’il faut pour jouer où on veut, sans se prendre la tête.

Récapitulatif technique

Écrans : Double écran tactile de 3,92 pouces

Processeur : MediaTek Dimensity 1200

RAM : 12 Go

Stockage : 256 Go (extensible)

Système : Android

Contrôles : Croix, sticks, boutons ABXY, gâchettes

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, jack 3,5 mm

Autonomie : Batterie 7000 mAh, charge rapide

Format : Compact et pliable

