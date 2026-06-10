8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition : une souris gaming sans fil au design rétro pensée pour les joueurs PC et Xbox

La marque 8BitDo enrichit son catalogue d’accessoires avec la 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition, une souris gaming sans fil qui reprend l’identité visuelle de la gamme Retro dédiée à l’univers Xbox. Conçue pour accompagner le clavier mécanique Retro 87, elle associe un design inspiré du passé à des composants modernes destinés aux joueurs exigeants.

Conçue pour le jeu comme pour un usage quotidien, cette nouvelle souris mise sur une connectivité polyvalente, un capteur haut de gamme et une station d’accueil multifonction. Avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 105 heures et un capteur allant jusqu’à 26 000 DPI, elle vise autant les amateurs de jeux compétitifs que les utilisateurs à la recherche d’un périphérique performant.

La marque 8BitDo s’est imposée ces dernières années comme un acteur reconnu dans l’univers des accessoires gaming. Initialement connue pour ses manettes inspirées des consoles rétro, la société poursuit sa stratégie d’expansion en proposant désormais des claviers, souris et périphériques conçus pour les joueurs PC, Xbox et mobiles.

Un design rétro inspiré de l’univers Xbox

La 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition adopte un style directement inspiré des accessoires Xbox classiques. Son esthétique reprend les codes visuels déjà présents sur le clavier mécanique Retro 87 afin de créer un ensemble cohérent sur un bureau gaming.

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L’objectif de 8BitDo est clair : proposer un périphérique qui se distingue visuellement sans sacrifier les performances. Le résultat est une souris au look vintage qui conserve les standards actuels du marché gaming.

Cette approche séduit particulièrement les joueurs nostalgiques tout en restant suffisamment sobre pour un environnement professionnel.

Une station d’accueil qui fait plus que recharger

L’un des éléments les plus intéressants de la 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition est sa station de charge dédiée.

Au-delà de la recharge automatique lorsque la souris est posée sur son dock, celui-ci sert également d’espace de rangement pour le dongle 2,4 GHz fourni. Cette solution évite les pertes tout en simplifiant le transport.

La station intègre également une fonction d’extension de signal. Elle améliore la stabilité de la connexion sans fil et limite les perturbations pouvant apparaître lorsque le récepteur est éloigné de la souris.

Un capteur PAW 3395 taillé pour le gaming compétitif

Sous sa coque rétro, la 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition embarque le capteur optique PAW 3395, une référence largement utilisée dans les souris gaming haut de gamme.

Ce capteur prend en charge six niveaux de sensibilité configurables avec une plage allant de 50 DPI à 26 000 DPI. Une telle amplitude permet aussi bien de répondre aux besoins des joueurs FPS recherchant une faible sensibilité qu’aux adeptes des mouvements rapides.

La précision du suivi et la stabilité du capteur visent les usages compétitifs tout en restant adaptées aux tâches bureautiques classiques.

Des switches Kailh conçus pour durer

La souris utilise des micro-switches Kailh Sword GM X, annoncés pour une durée de vie pouvant atteindre 100 millions de clics.

8BitDo indique également avoir intégré un système de pré-compression destiné à améliorer le ressenti des clics. Cette technologie réduit les mouvements inutiles avant l’activation du switch afin de proposer une réponse plus directe.

Dans les jeux nécessitant une grande réactivité, ce type d’optimisation peut contribuer à améliorer la précision et le confort d’utilisation.

Polling rate jusqu’à 8000 Hz et quatre boutons programmables

La 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition ne se limite pas à son design.

Elle propose un taux d’interrogation configurable entre 125 Hz et 8000 Hz. Les utilisateurs peuvent ainsi ajuster les performances selon leur matériel et leurs besoins.

La souris dispose également de quatre boutons latéraux personnalisables. Ceux-ci peuvent être configurés pour exécuter des raccourcis, des commandes spécifiques ou des macros.

Cette personnalisation s’effectue via le logiciel 8BitDo Ultimate Software disponible sur PC.

Trois modes de connexion pour une compatibilité étendue

Afin de s’adapter à différents usages, la 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition prend en charge trois modes de connexion :

USB filaire

Bluetooth LE 5.3

Sans fil 2,4 GHz via dongle

Cette polyvalence permet de passer facilement d’un PC portable à une configuration gaming fixe ou à d’autres appareils compatibles Bluetooth.

Le mode 2,4 GHz reste privilégié pour les jeux compétitifs grâce à sa faible latence, tandis que le Bluetooth favorise la mobilité et l’autonomie.

Une autonomie annoncée jusqu’à 105 heures

L’autonomie constitue un autre argument important de cette souris.

Selon le constructeur, la 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition peut atteindre jusqu’à 105 heures d’utilisation sur une seule charge. Cette endurance limite la fréquence des recharges et permet plusieurs semaines d’usage selon l’intensité d’utilisation.

Associée à la station d’accueil, cette autonomie permet de garder la souris prête à l’emploi en permanence.

Ce qu’il faut retenir

La 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition combine un design rétro inspiré de l’univers Xbox avec des caractéristiques techniques modernes.

Elle embarque un capteur PAW 3395 capable d’atteindre 26 000 DPI ainsi qu’un polling rate allant jusqu’à 8000 Hz.

Sa station d’accueil multifonction assure la recharge, le rangement du dongle et l’extension du signal sans fil.

Avec une autonomie annoncée de 105 heures et trois modes de connexion, elle vise aussi bien les joueurs que les utilisateurs polyvalents.

Positionnement sur le marché

La 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition se positionne sur le segment des souris gaming sans fil premium.

Elle concurrence des modèles issus de fabricants spécialisés comme Logitech, Razer ou SteelSeries sur le plan technique, tout en se distinguant grâce à son identité visuelle rétro.

Le produit cible principalement les joueurs PC, les amateurs d’accessoires inspirés des consoles classiques ainsi que les utilisateurs souhaitant un périphérique capable d’assurer à la fois productivité et gaming.

FAQ : 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition

Quelle est l’autonomie de la 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition ?

Le constructeur annonce jusqu’à 105 heures d’utilisation sur une seule charge selon le mode de connexion et l’usage.

Quel capteur utilise cette souris gaming ?

La souris embarque un capteur PAW 3395 capable d’atteindre 26 000 DPI.

Peut-on utiliser la souris en Bluetooth ?

Oui, elle prend en charge le Bluetooth LE 5.3, en plus du mode filaire USB et du sans-fil 2,4 GHz.

Les boutons sont-ils personnalisables ?

Oui. Les quatre boutons latéraux peuvent être configurés via le logiciel 8BitDo Ultimate Software.

À quoi sert la station d’accueil ?

Elle recharge la souris, stocke le dongle sans fil et améliore la qualité du signal grâce à sa fonction d’extension.

Récapitulatif technique

Capteur : PAW 3395

Sensibilité : 50 à 26 000 DPI

Polling rate : 125 Hz à 8000 Hz

Switches : Kailh Sword GM X

Durabilité : jusqu’à 100 millions de clics

Boutons programmables : 4 boutons latéraux

Connexions : USB, Bluetooth LE 5.3, 2,4 GHz

Station d’accueil : recharge, rangement du dongle, extension du signal

Autonomie : jusqu’à 105 heures

Logiciel : 8BitDo Ultimate Software

En résumé

La 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition mise sur un mélange de nostalgie et de performances modernes. Son capteur PAW 3395, ses switches Kailh et son polling rate de 8000 Hz la placent parmi les souris gaming les plus ambitieuses de la marque. Son dock multifonction et son autonomie de 105 heures renforcent son intérêt pour les joueurs comme pour les utilisateurs quotidiens.

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