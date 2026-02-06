Pro X, les nouveaux écouteurs intra de Status Audio.

Les écouteurs Pro X de Status Audio viennent secouer le segment des intras sans fil en y injectant une technologie digne de références audiophiles. Présentés lors de l’IFA 2025, ces nouveaux venus misent sur un système à triple transducteur hybride pour offrir une expérience sonore ultra détaillée, le tout dans un format compact et sans fil.

La marque américaine Status Audio étoffe ainsi sa gamme avec une proposition ambitieuse. Connue pour ses produits au positionnement technique affirmé, elle cible ici un public audiophile en quête de mobilité sans compromis.

Une architecture triple transducteur au service du détail

Le cœur de l’architecture des Pro X repose sur un trio de haut-parleurs : un transducteur dynamique de 12 mm associé à deux armatures équilibrées de la marque Knowles. Ce montage hybride permet une reproduction fidèle sur l’ensemble du spectre, avec des graves profonds, des médiums bien articulés et des aigus cristallins.

Ce type de configuration, généralement réservé aux intras professionnels ou monitors de scène, est ici adapté à un usage nomade. L’objectif est clair : rapprocher l’écoute sans fil d’un rendu de qualité studio, en valorisant la clarté et la séparation des instruments.

Une réduction active hybride et un codec LDAC à bord

La réduction de bruit active hybride (Hybrid ANC) équipe ces écouteurs, combinant microphones internes et externes pour analyser et annuler les bruits ambiants. Cette approche assure une isolation efficace, y compris dans des environnements très bruyants.

Côté connectivité, les Pro X intègrent les dernières avancées : Bluetooth LE Audio, LDAC et LC3 sont pris en charge, avec en bonus Auracast, une technologie permettant la diffusion audio partagée sur plusieurs appareils compatibles. Cette richesse de codecs garantit une transmission audio sans perte et une compatibilité étendue.

Une personnalisation sonore avancée via l’application

Les utilisateurs peuvent ajuster finement l’égalisation grâce à un égaliseur 8 bandes intégré dans l’application Status. Deux profils sonores sont proposés : la signature maison « Status Signature » et la « Knowles Preferred Listening Curve », une référence pour les audiophiles.

Ce degré de personnalisation permet d’adapter finement l’écoute à ses goûts ou au type de contenu : musique, podcasts, ou films. La présence de cette fonctionnalité montre que la marque a pensé à un usage évolutif et orienté vers le long terme.

Un design discret et une autonomie maîtrisée

Les Pro X misent sur un design sobre et compact, sans fioritures ni voyants superflus. L’ergonomie a été travaillée pour assurer un bon maintien, même sur de longues sessions d’écoute.

Côté autonomie, Status annonce jusqu’à 8 heures d’écoute sur une seule charge, portées à 32 heures avec l’étui. La recharge s’effectue en USB-C, avec une compatibilité charge rapide qui offre plusieurs heures d’écoute en quelques minutes.

Une technologie de clarté vocale boostée par l’IA

L’une des fonctionnalités phares réside dans l’intégration de VoiceLoom AI, une technologie d’amélioration vocale par intelligence artificielle. Cette dernière isole la voix de l’utilisateur tout en atténuant les bruits ambiants, afin d’optimiser les appels, même dans des environnements complexes.

Ce traitement s’ajoute à la réduction de bruit classique et fait des Pro X un allié crédible pour les visioconférences ou appels téléphoniques en mobilité, sans avoir à hausser le ton.

Récapitulatif technique

Type : écouteurs intra-auriculaires true wireless

Transducteurs : hybride triple (1x dynamique 12 mm + 2x armatures équilibrées Knowles)

Réduction de bruit : ANC hybride

Codecs : LDAC, LC3, Bluetooth LE Audio, Auracast

Profils sonores : Status Signature / Knowles Curve via EQ 8 bandes

IA vocale : VoiceLoom AI pour la clarté des appels

Autonomie : 8 h (écouteurs) + 24 h (étui)

Connexion : USB-C, charge rapide

Prix : 249 $ (précommande), 299 $ (MSRP)

Disponibilité : livraison à partir du 7 octobre

