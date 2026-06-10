Nouvelle Audi Q7 : le SUV premium d’Audi passe à la troisième génération.

La nouvelle Audi Q7 marque une étape importante dans l’évolution du grand SUV de la marque allemande. Plus de vingt ans après le lancement de la première génération, Audi renouvelle son modèle phare avec une approche centrée sur la polyvalence, le confort et la technologie. Disponible en configurations cinq, six ou 7 places, ce SUV premium conserve sa vocation familiale tout en intégrant de nombreuses innovations.

Avec cette troisième génération, l’Audi Q7 entend répondre aux attentes des conducteurs recherchant un véhicule spacieux, technologique et capable d’assurer aussi bien les trajets quotidiens que les longs voyages. Le constructeur mise notamment sur une motorisation électrifiée, de nouveaux équipements numériques et un niveau de confort renforcé.

Audi poursuit ainsi le développement de sa gamme de SUV premium. La marque étoffe son catalogue avec un modèle qui conserve les fondamentaux du Q7 tout en adoptant des technologies déjà aperçues sur ses véhicules les plus récents.

Un design modernisé pour la nouvelle Audi Q7

La nouvelle Audi Q7 adopte une identité visuelle plus affirmée. La face avant se distingue par une calandre Singleframe redessinée, des prises d’air plus marquées et une signature lumineuse modernisée.

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Les proportions restent généreuses afin de préserver l’habitabilité qui a contribué au succès du modèle. Les passages de roues soulignent quant à eux l’ADN quattro du véhicule, tandis que l’arrière bénéficie d’une bande lumineuse sur toute la largeur et de nouveaux feux OLED numériques.

Cette évolution permet à l’Audi Q7 d’afficher une présence plus moderne tout en conservant les codes stylistiques caractéristiques de la marque.

Un habitacle pensé pour les familles

L’un des principaux atouts de l’Audi Q7 demeure son espace intérieur. Le modèle est proposé de série en cinq places mais peut recevoir une configuration 6 places ou 7 places selon les besoins.

Pour la première fois, Audi propose deux sièges individuels à la deuxième rangée. Cette configuration vise à améliorer le confort des passagers tout en facilitant l’accès à la troisième rangée.

La modularité reste l’un des points forts du véhicule. Trois sièges enfants peuvent être installés côte à côte et l’ensemble des sièges bénéficie de réglages électriques.

Le coffre atteint jusqu’à 670 litres en configuration standard et peut atteindre 2 075 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. La version 7 places conserve quant à elle une capacité maximale de 1 980 litres.

Un toit panoramique inédit chez Audi

Parmi les nouveautés les plus marquantes figure le nouveau toit panoramique. Audi introduit un système de transparence réglable permettant de modifier l’opacité du vitrage selon les préférences des occupants.

Le toit est divisé en neuf segments distincts qui peuvent être contrôlés électroniquement. Cette technologie améliore le confort à bord tout en offrant davantage de luminosité lorsque cela est souhaité.

Le système intègre également un éclairage d’ambiance composé de 78 LED, participant à la personnalisation de l’habitacle.

Audi précise également que le vitrage bloque plus de 99,5 % des rayons UV et contribue à limiter l’échauffement intérieur grâce à une protection contre les rayons infrarouges.

Une technologie d’éclairage particulièrement avancée

La nouvelle Audi Q7 met fortement l’accent sur les technologies d’éclairage.

Les projecteurs Matrix LED numériques reposent sur une technologie micro-LED permettant de projeter différentes informations directement sur la chaussée. Cette fonction peut notamment accompagner certaines aides à la conduite.

Le système est capable d’afficher des alertes liées aux conditions de circulation ou à la présence d’un véhicule dans un angle mort.

Audi introduit également un dispositif inédit de clignotants avancés. Lors d’un changement de direction nocturne, une projection lumineuse au sol permet de renforcer la visibilité du véhicule auprès des piétons et des cyclistes.

Un moteur V6 diesel électrifié

Au lancement, la nouvelle Audi Q7 est proposée avec un V6 diesel 3.0 litres décliné en deux niveaux de puissance.

Les clients pourront choisir entre une version développant 245 ch et une variante affichant 299 ch.

Cette motorisation est associée à la technologie MHEV plus, qui apporte une assistance électrique supplémentaire lors des accélérations. Le système peut fournir jusqu’à 24 ch additionnels ainsi qu’un couple supplémentaire pouvant atteindre 370 Nm.

Audi associe également ce groupe motopropulseur à un compresseur électrique destiné à améliorer la réactivité du moteur.

La transmission intégrale quattro et la boîte automatique Tiptronic à huit rapports sont proposées de série.

Confort de conduite et polyvalence au quotidien

L’Audi Q7 conserve son orientation familiale tout en améliorant son agrément de conduite.

Le SUV reçoit de série une suspension à ressorts en acier. Une suspension pneumatique adaptative est également proposée afin d’améliorer le confort sur les longs trajets.

Le véhicule peut recevoir une direction intégrale qui améliore la maniabilité à basse vitesse et la stabilité lors des déplacements sur autoroute.

Audi ajoute également une fonction de mise à niveau automatique permettant d’adapter la hauteur du véhicule en fonction de la charge transportée.

Connectivité et technologies embarquées

L’habitacle accueille le nouvel environnement numérique Audi MMI avec écran panoramique OLED.

Le passager avant bénéficie également d’un écran dédié intégré à la planche de bord.

La connectivité progresse avec l’arrivée de l’Audi Application Store, qui permet d’installer directement différentes applications dans le véhicule.

Le constructeur intègre également un assistant vocal évolutif capable d’apporter des réponses plus complètes aux demandes formulées par les occupants.

Les aides à la conduite comprennent notamment le freinage d’urgence automatique, la surveillance des angles morts, les caméras à 360 degrés, l’assistant de remorque et les fonctions de stationnement automatisé.

Ce qu’il faut retenir

La nouvelle Audi Q7 inaugure sa troisième génération avec un design modernisé et une dotation technologique enrichie.

Le SUV premium conserve sa vocation familiale grâce à ses configurations 5, 6 ou 7 places.

Le nouveau toit panoramique à transparence variable constitue l’une des principales innovations du modèle.

La motorisation V6 diesel associée à la technologie MHEV plus permet de concilier performances et efficience.

La transmission intégrale quattro reste un élément central de l’identité du véhicule.

Positionnement sur le marché

L’Audi Q7 conserve son statut de grand SUV premium destiné aux familles et aux professionnels à la recherche d’un véhicule spacieux et polyvalent.

Avec ses nombreuses possibilités d’aménagement, son volume de chargement important et ses technologies embarquées, il vise les utilisateurs qui privilégient le confort de voyage, la modularité et les prestations haut de gamme.

FAQ : Audi Q7

Combien de places propose la nouvelle Audi Q7 ?

La nouvelle Audi Q7 est proposée de série en cinq places et peut recevoir une configuration 6 places ou 7 places en option.

Quelle est la puissance du moteur ?

Le V6 diesel 3.0 litres est disponible en 245 ch ou 299 ch selon la version choisie.

Quel est le volume de coffre ?

Le coffre atteint jusqu’à 670 litres en configuration standard et jusqu’à 2 075 litres lorsque les sièges sont rabattus.

La transmission quattro est-elle de série ?

Oui, la transmission intégrale quattro est proposée de série sur le modèle.

Quel est le prix de départ ?

L’Audi Q7 est annoncée à partir de 82 900 euros sur le marché belge.

Récapitulatif technique

Modèle : Audi Q7 troisième génération

Motorisation : V6 diesel 3.0 TDI

Puissance : 245 ch ou 299 ch

Couple : jusqu’à 630 Nm

Technologie : MHEV plus

Transmission : quattro intégrale permanente

Boîte : Tiptronic 8 rapports

Places : 5, 6 ou 7

Volume de coffre : jusqu’à 2 075 litres

Toit panoramique : transparence variable en 9 segments

Éclairage : Matrix LED numériques et feux OLED

Connectivité : Audi MMI et Audi Application Store

Prix Belgique : à partir de 82 900 €

En résumé

La nouvelle Audi Q7 fait évoluer la recette du grand SUV premium d’Audi en mettant l’accent sur la technologie, le confort et la modularité. Son V6 diesel électrifié, son toit panoramique innovant et ses systèmes d’éclairage avancés constituent les principales nouveautés de cette troisième génération. Le modèle conserve également sa vocation de SUV familial grâce à ses versions 7 places et à son important volume de chargement.

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