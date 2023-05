Xperia 1 V, le nouveau smartphone haut de gamme concurrent du Samsung S23 PRO ?

Sony présente le Xperia 1 V, un nouveau smartphone chez le constructeur japonais qui se targue d’être le premier smartphone haut de gamme au monde doté d’un capteur d’image CMOS empilé.

Sony est un poids lourd dans le monde de l’électronique grand public. La marque touche à tout, Audio, vidéo, ordinateur et aussi les smartphones. Si on a l’habitude de parler de Sony pour leur casque audio, cette fois c’est bien pour le segment de smartphone.

Xperia 1 V, capteur photo et écran au sommet ?

Alors, ce nouveau venu dans le monde du smartphone dans la catégorie haut de gamme entend bien coiffé la concurrence sur le poteau et mettre en avant ses performances. Pour ce faire, commençons tout d’abord par l’écran OLED 4K de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un flou réduit.

Sur la face arrière, on retrouve un triple capteur CMOS avec des pixels à deux couches de transistors. Le constructeur japonais nous explique d’ailleurs :

Le Xperia 1 V améliore encore la captation d’image avec son capteur de conception nouvelle, qui fournit des couleurs et des textures superbes pour les personnes, les paysages et les scènes diverses, même en basse lumière. Associant performance en faible luminosité (environ doublée par rapport au modèle précédent) et technologie de traitement par superposition de plusieurs image à haute vitesse.

Le Xperia 1 V permet de capturer des photos sans bruit, avec une plage dynamique supérieure équivalente à celle d’un appareil photo plein format. Le module 24 mm au dos du téléphone est doté d’un capteur d’image CMOS empilé avec des pixels à deux couches de transistors : baptisé Exmor T for mobile », il est environ 1,7 fois plus grand que le capteur d’image précédent. De plus, le zoom optique 85-125 mm (f/2,3-f/2,8) permet de créer des portraits lumineux avec une distorsion réduite.

Le Xperia 1 V intègre également des préréglages des couleurs comme les Looks créatifs. Réglages que les habitués des appareils photo Sony connaissent bien car ils sont présent sur les appareils photo de la gamme Alpha.

Ainsi, il est possible d’utiliser divers préréglages colorimétriques pour obtenir des fleurs hautes en couleurs, un grand ciel bleu, ou encore, de créer un rendu translucide. Autre détail, la maque annonce un autofocus en temps réel avec les fonctions Eye AF en temps réel et Suivi en temps réel.

Le reste de ses caractéristiques.

Alors, ce nouveau smartphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon® 8 Gen2,il est doté d’une capacité mémoire de 12 Go et d’une capacité de stockage de 256Go ou 512Go. Pour ce qui est de la connectivité, on trouve forcément de la 5G, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 ainsi que du NFC. On notera également la présence de la technologie de charge à induction sans fil qi ainsi que la fonction Reverse Charging qui permettra de recharger un autre appareil qi. La batterie embarquée est une batterie de 5000 mAh.

Prix et Disponibilité.

Le Xperia 1 V est disponible en noir, en argent platine et en vert kaki. Il sera commercialisé à partir de 30 juin au prix public conseillé de 1399 €. Détail intéressant, pour toute précommande entre le 1er juin et le 29 juin, l’acheteur recevra en cadeau un casque WH-1000XM5.