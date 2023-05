Lockly Smart Safe, un coffre-fort connecté !

La société Lockly annonce la sortie de son Lockly Smart Safe, un coffre-fort d’un nouveau genre pour mettre en sécurité les objets de valeur ou choses qui vous appartiennent.

Lockly est une société spécialisée dans les systèmes de serrures connectées. La marque propose une large gamme de serrure connectée avec digicode, Wi-Fi, Bluetooth pour votre porte d’entrée. Cette fois la marque propose un produit plus novateur avec un coffre-fort compact pour sécuriser vos objets de valeurs.

Lockly Smart Safe, sécuriser vos petits objets.

Si vous partez en vacances ou que vous soyez à la maison, le Lockly Smart Safe a pour fonction première d’empêcher qui que ce soit ou n’importe qui de toucher ou prendre vos objets de valeurs. Le coffre-fort qui mesure 322mm x 256mm pour une hauteur de 62mm sera à même de conserver votre smartphone, vos bijoux ou tout autre objet de valeurs que vous ne vous laissez pas entre toutes les mains.

Le boitier est un boitier en alliage d’acier fortifié de qualité supérieure qui sera à toute épreuve d’outils de crochetage. Un alliage d’une épaisseur de 2.5mm avec un revêtement résistant à la corrosion et incrustations intérieures ignifuges.

Pourt y avoir accès, il faudra passer soit par le capteur biométrique d’empreintes digitales 3D, soit par le Clavier numérique anti-piratage, soit via une clé ou encore via votre smartphone pour le déverrouillez ou le verrouillez.

Sécurité accrue et connectivité.

Outre ces différentes options, le Lockly Smart Safe est doté d’un système d’alerte d’empreinte. Ainsi, si on vous force à l’ouvrir, il est possible de configurer un doigt qui lorsqu’il sera déposé sur le lecteur d’empreinte enverra automatiquement une notification de contrainte pour plus de sécurité.

Grâce à sa connexion Wi-Fi, il sera possible au propriétaire du Lockly Smart Safe d’être averti via notification sur le smartphone de toute manipulation du coffre-fort. Ainsi, si quelqu’un le déplace ou tente de l’ouvrir, le téléphone recevra automatiquement une notification sur son smartphone.

Prix et Disponibilité.

Disponible à partir du mois de juin 2023, le Lockly Smart Safe est proposé au prix de 349$.