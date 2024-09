FRITZBox 5690 Pro : Un nouveau routeur polyvalent pour les réseaux domestiques

Domotique et technologies intégrées

Ce modèle élargit l’offre de AVM en intégrant les standards DECT et Zigbee pour la gestion des appareils connectés. Grâce à ces technologies, les utilisateurs peuvent contrôler divers équipements domotiques, tels que des ampoules intelligentes et des thermostats, directement via le routeur.

Fonctionnalités de sécurité et téléphonie

La FRITZBox 5690 Pro propose des fonctionnalités de sécurité avancées, incluant un pare-feu intégré et un Wi-Fi protégé par des clés d’accès individuelles. De plus, elle sert de base DECT, permettant de connecter jusqu’à six téléphones sans fil et de gérer plusieurs répondeurs téléphoniques depuis un même appareil.

Disponibilité et informations supplémentaires

Pour l’instant, AVM n’a pas encore annoncé de date de sortie ni de prix pour la FRITZBox 5690 Pro.

Récapitulatif technique