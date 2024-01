CES 2024 : Acer Predator Helios, du WiFi 7 pour les nouveaux PC portables gaming d’Acer.

Bonne nouvelle pour les gamers sur PC, Acer annonce la sortie des nouveaux Acer Predator Helios dotés de processeurs Intel Core 14e génération et les GPU NVIDIA GeForce RTX 40 pour portables et qui embarquent du Wi-Fi 7.

Acer est une marque bien connue du grand public dans le monde de l’informatique. En effet, la marque propose depuis des décennies des ordinateurs de bureau, mais aussi des PC portables. Avec l’ouverture du CES à Las Vegas, les annonces chez le constructeur ne manquent pas. Ainsi après l’annonce d’un routeur WiFi 7 et 5G, la marque dévoile également la mise à jour de ses PC de gaming.

Bonne nouvelle pour les gamers qui doivent encore faire leurs achats. Acer vient d’annoncer la mise à jour de sa gamme d’ordinateurs portables dédiés au gaming et estampillés « Acer Predator Helios ». Cette nouvelle génération embarque ainsi les processeurs Intel Core 14e génération (jusqu’au Core i9 14900HX). Une 14ème génération qui permet aux machines de bénéficier d’une connexion sans fil intégrant la nouvelle norme Wi-Fi 7.

Cette nouvelle génération d’Acer Predator Helios est disponible en deux formats : Une version dotée d’un écran 16 pouces et une seconde version au format 18 pouces le tout avec des écrans WQXGA (2560 x 1600) et des options d’affichage Mini LED.

Pour accompagner l’affichage de l’écran, Acer propose des GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 40 avec la technologie DLSS 3.5 et NVIDIA Advanced Optimus, apportant ainsi une amélioration importante des performances et des capacités graphiques basées sur l’IA.

Qui dit gamer dit forcément un clavier de qualité avec un temps de réaction ultra rapide. Pour ce faire, Acer a opté d’équiper ses Acer Predator Helios d’un clavier doté de touches mécaniques interchangeables MagKey 3.0 pour réduire la distance entre les touches et le temps de réponse.

Pour faire en sorte que l’ordinateur portable ne surchauffe pas lors des longues parties de jeu, Acer équipe ses ordinateurs de sa technologie de ventilation AeroBlade™ 3D de 5e génération pour maintenir les ordinateurs portables à température stable même sous pression. L’Acer Predator Helios hérite également de la technologie de réduction du bruit PurifiedVoice™ 2.0 AI d’Acer afin d’éliminer les bruits de fond indésirables Tout en intégrant des haut-parleurs avec DTS:X® Ultra.

James Lin, General Manager, Notebooks chez Acer Inc. déclare :

« Nous sommes ravis de dévoiler la nouvelle gamme d’ordinateurs portables gaming Predator Helios pour 2024, offrant la combinaison de performances, de capacités thermiques avancées et d’écrans brillants. Alimentés par des processeurs Intel Core (14e Gen) HX-Series, les capacités des ordinateurs portables sont poussées plus loin et sont prêts à affronter les nouvelles aventures de jeu qui les attendent. »