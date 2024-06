Voyager1 : Découvrez l’Élégance et la Puissance de ce Vélo Électrique Tout-Terrain

La Voyager1 fait une entrée remarquée dans le monde des vélos électriques tout-terrain, alliant innovation technologique et design robuste pour offrir une expérience de conduite inégalée.

La marque NO-BOundaries continue d’innover avec des produits qui répondent aux besoins des aventuriers modernes, alliant style et fonctionnalité. Cette fois la marque propose un nouveau projet sur le site de fond participatif IndieGogo.

Un Vélo Électrique Tout-Terrain Performant

La Voyager1 se distingue par son moteur central puissant qui assure une répartition optimale du poids et une meilleure stabilité. Conçu pour les terrains difficiles, ce vélo offre une expérience de conduite fluide et sécurisée grâce à son système de suspension avancé et ses freins à disque hydrauliques. La batterie haute capacité permet de parcourir de longues distances sans recharger fréquemment, rendant ce vélo idéal pour les longues excursions.

Caractéristiques Techniques Avancées

Équipée d’un moteur central de 750W de la marque italienne OLI, la Voyager1 offre une puissance impressionnante pour gravir les pentes les plus abruptes. Sa batterie amovible de 48V et 15Ah assure une autonomie pouvant atteindre 100 km en mode éco. Le cadre en aluminium léger mais robuste garantit une durabilité sans compromis, tandis que les pneus larges de 4 pouces fournissent une adhérence exceptionnelle sur tous les types de terrain.

Un Design Robuste et Élégant

La Voyager1 ne sacrifie pas le style pour la performance. Son design soigné et moderne est complété par des finitions de haute qualité et des composants durables. La marque étoffe son catalogue avec ce modèle qui intègre des feux LED avant et arrière, un écran LCD intelligent pour suivre les performances en temps réel, et un système de transmission Shimano à 8 vitesses.

Ce nouveau Voyager1 entre dans la catégorie des FAT Bike avec ses gros pneus qui permettront de rouler dans le sable par exemple.

Disponibilité et Prix

La Voyager1 est disponible dès maintenant en précommande sur Indiegogo. La marque propose ce modèle à un prix aux alentours 2800€.

Récapitulatif Technique