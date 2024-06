Honor 200 Serie : Découvrez la Nouvelle Gamme de Smartphones de Honor avec comme partenaire Harcourt.

L’Honor 200 Serie fait son entrée sur le marché, enrichissant le catalogue de la marque avec des fonctionnalités de pointe, notamment en photographie de portrait. Et ce grâce à un partenariat avec les studios français Harcourt, spécialiste du photo portrait.

Honor, filiale de Huawei jusqu’en 2020, est devenue une marque indépendante qui développe ses propres produits. La marque se distingue par ses innovations technologiques et ses offres diversifiées dans le secteur des smartphones. On ne saurait vous rapeller la sortie il y a peu du HONOR Magic V2 RSR Porsche Design. Cette fois, ce n’est pas un pliable que la marque sort mais un smartphone taillé pour la photo portrait.

Honor 200 Serie : HONOR 200 Pro, HONOR 200 et HONOR 200 Lite. Une Révolution dans la Photographie Mobile ?

Comme toute les marques de smartphone, Honor propose non pas un mais 3 modèles de smartphone pour satisfaire à toute les bourses. Comme toujours, nous allons avant tout vous parler du haut de gamme de cette nouvelle serie à savoir le HONOR 200 Pro.

Cette gamme Honor 200 Serie se démarque par son partenariat avec le célèbre Studio Harcourt, connu pour ses portraits iconiques. Ce partenariat promet d’apporter une qualité de photographie de portrait inédite aux utilisateurs. La gamme du constructeur s’étoffe avec des technologies de pointe, notamment des capteurs photo améliorés et des algorithmes de traitement d’image avancés.

Design et Écran : Une Expérience Visuelle Immersive

La Honor 200 Serie propose un design élégant et moderne, avec des écrans OLED de haute qualité. La marque développe son assortiment avec des écrans de 6,7 pouces, offrant une résolution Full HD+ pour une expérience visuelle immersive. Les bordures fines et le taux de rafraîchissement de 120 Hz complètent ce tableau, assurant une fluidité d’utilisation optimale.

Performances et Autonomie : Puissance et Endurance au Rendez-Vous

Sous le capot du HONOR 200 Pro, l’appareil est équipée des derniers processeurs Snapdragon, avec un Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) couplés à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. A noter qu’il est possible d’avoir le téléphone en version 16 go et 1 To.

La marque enrichit sa gamme avec une batterie de 5200 mAh, supportant une charge rapide de 100W via un port USB-C fast charge. On notera également la présence de la charge sans fil via induction (norme Qi) d’une capacité de 66W.De plus, le téléphone intègre la solution Wireless Reverse Charging qui permettra de recharger un autre smartphone compatible qi avec le HONOR 200 Pro.

Pour ce qui est de la connectivité, on retrouve ici du Wi-Fi 6 mais de Wi-Fi 6E ou de Wi-Fi 7. Des normes réservées pour le moment aux modèles premium de la marque. Le Bluetooth est quant à lui aussi présent de même que le NFC pour le paiement sans contact ou un appairage facile.

autant de spécifications qui garantissent des performances solides pour toutes les tâches quotidiennes et une autonomie suffisante pour une utilisation intensive tout au long de la journée.

Photographie : Une Collaboration Unique avec le Studio Harcourt

La grande innovation de la Honor 200 Serie réside dans son système de caméra, développé en collaboration avec le Studio Harcourt. La marque ajoute de nouveaux modèles avec trois capteurs arrière comprenant un Caméra Grand Angle de 50 MP (ouverture f/1.9, OIS), un Caméra Téléobjectif de 50 MP (ouverture f/2.4, OIS) et un Caméra Ultra Grand Angle de 12 MP (ouverture f/2.2). Pour ce qui est du capteur avant Honor a opté pour un capteur Caméra Frontale de 50 MP (ouverture f/2.1) affichant une résolution de 8192×6144 pixels.

Mais le plus c’est la partie IA dédiée à la photo. Ainsi, Honor est fière d’annoncer les technologies de traitement d’image, combinées aux éclairages spécifiques du Studio Harcourt, permettent de capturer des portraits d’une grande finesse et d’une qualité professionnelle. Pour ceux qui comme nous ont eu la possibilité d’être présent à l’évenement de lancement qui se tenait à Paris à l’Hippodrome de Longchamps, ils ont eu la chance de se faire “tirer le portrait” par le studio en personne.

Date de Sortie et Prix de la Honor 200 Serie

Le HONOR 200 Pro est disponible en trois coloris – Moonlight White, Midnight Black et Ocean Cyan en exclusivité actuellement sur le site du constructeur en précommande dès aujourd’hui à partir de 799,90€.

Le HONOR 200 est proposé en Emerald Green et Moonlight Black. Il est disponible en précommande dès aujourd’hui à partir de 599,90€

Le HONOR 200 Lite est quant à lui disponible en Cyan Lake, Midnight Black et Starry Blue (coloris exclusivement disponible sur le site de HONOR) à partir de 329,90€.

Récapitulatif Technique