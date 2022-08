Moto Razr 2022, Motorola vient d’officialiser son smartphone pliable.

Avec son nouveau Moto Razr 2022, Motorola vient lui aussi d’officialiser la sortie de son nouveau smartphone pliable au format compact dans la même catégorie que le Galaxy Z Flip4.

Le marché du smartphone s’essouffle quelque peu en Chine et dans les autres pays du monde après un boom l’année passée et une belle croissance. Malgré tout, les acteurs du marché ont pratiquement tous en ce début de mois d’aout présenté des nouveaux modèles. C’est le cas pour OnePlus, Xiaomi et aussi Samsung. C’est désormais au tour de Motorola.

Moto Razr 2022, un pliable qui a de la gueule ?

Alors, si bien sûr quand on pense smartphone pliable on pense bien sûr à Samsung, il ne faut pas oublier que le formfactor du Moto Razr 2022 est issu de son historique. En effet, le téléphone prédécesseur partiellement du même nom utilisait déjà ce concept. Alors si le constructeur n’a pas été super généreux en matière de spécificités techniques, on n’en sait déjà plus sur ce nouveau venu. Ainsi, on sait que ce nouveau smartphone pliable hérite d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. De quoi assurer le niveau face à la concurrence. Pour ce qui est de l’écran pliable, on retrouve ici un écran d’une taille de 6,7 pouces pour l’écran interne. Sur la partie extérieure du smartphone,

Motorola a opté pour un écran d’une taille de 2,7 pouces pour recevoir des notifications et interagir avec des médias limités.

Un capteur photo de qualité.

Autre point intéressant de ce nouveau téléphone, c’est sa partie photographie. De fait, malgré un smartphone pliable relativement compact, la marque a décidé d’intégrer un appareil photo principal de 50MP aux côtés d’une unité ultra grand-angle de 13MP. De quoi séduire les plus fans de selfie. Enfin, dernier détail intéressant, il est équipé d’une batterie de 3500 mAh qui devrait lui assurer une bonne autonomie. Le tout est accompagné d’Android 12 et devrait disposer des deux mises à jour classiques.

Prix et Disponibilité.

Pour les plus intéressés, sachez que le téléphone sera vendu d’abord en chine à un prix avoisinant les 900€. Un prix en dessous des 1000€ qui devrait séduire pas mal d’acheteurs. En outre, un certain nombre de smartphones ont pu être achetés en stock limité directement après la présentation faite par Lenovo.