La Chine devrait atteindre le Milliard d’abonnés 5G pour fin 2022.

La 5G chinoise devrait atteindre avant la fin de l’année le milliard d’abonnés. Un chiffre qui est lié notamment à une augmentation importante des abonnements 5G auprès des trois gros opérateurs chinois par les consommateurs.

La 5G est ce qui devrait être la nouvelle technologie sans fil pour les smartphones. La technologie propose des débits nettement supérieurs à ceux de la 4G. toutefois en Europe la 5G prend son temps et les clients ne sont pas forcéments friands. Il faut dire qu’à l’heure actuelle, on ne voit pas encore vraiment de grosses différence à l’usage entre la 4G et la 5G contrairement à ce que fut la 3G vs 4G.

Toutefois, la 5G continue à séduire les consommateurs en Chine. Il faut dire que le pays et les opérateurs chinois ne cessent de développer les réseaux 5G en installant des antennes à une cadence dingue. Au point que désormais le pays a à son actif pas moins de 200 000 antennes déployées sur tout le territoire.

Un milliard d’abonnés 5G.

Un chiffre qui a de quoi rendre dingue. Il faut dire que les opérateurs chinois comme China Telecom ont augmenté ses investissements de 50,4 % et China Unicom de 98.5%. À eux deux, les opérateurs ont installé 180 000 stations de base 5G partagées pour porter le nombre à 870 000. En outre, les deux opérateurs ont pour objectif de déployer 120 000 sites supplémentaires au second semestre. De son côté China Mobile a déployé pas moins de 1 million de stations de base 5G. Autant d’antennes qui permettent de couvrir une grande partie du territoire ce qui par la même occasion motive les consommateurs à prendre des abonnements 5G.

Les opérateurs ont enregistré une adoption rapide des services 5G, ajoutant 432 millions de clients forfaitaires à fin juin avec 928 millions, soit 55,4% de leur nombre total d’utilisateurs.

Ce chiffre de 928 millions d’abonnés est conséquent par rapport à la même période l’année précédente. En outre le pourcentage d’abonnés 5G en Chine montre que plus d’un téléphone sur deux en Chine est muni d’un abonnement 5G.