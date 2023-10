Le Casque INZONE H5 : La Quintessence du Gaming vu par Sony, perfectionné et approuvé par Fnatic.

Sony entend bien séduire les gamers du monde entier avec son tout nouveau casque sans fil INZONE H5. Un casque qui a vu le jour, fruit de la collaboration exceptionnelle entre un joueur professionnel de l’équipe Fnatic et l’équipe de développement INZONE.

L’univers du gaming est en perpétuelle évolution, et les joueurs professionnels recherchent constamment des équipements de pointe pour optimiser leurs performances. Que ce soit dans les consoles, dans les ordinateurs et leur puissance de calcul ou dans les jeux. Mais aussi dans les périphériques qui vont avec le tout. Souris de gamer, clavier hyper réactif et configurable. Il est donc normal que le son ait lui aussi droit au top du top. C’est ce que veut proposer Sony.

Son spatial 360° : L’Avantage ultime

L’un des atouts majeurs du casque INZONE H5 est son incroyable capacité à vous plonger au cœur de l’action grâce à la technologie du son spatial 360°. Imaginez pouvoir non seulement entendre vos adversaires, mais aussi déterminer précisément leur provenance et leur distance.

Cette fonctionnalité vous permet de réagir plus rapidement, de prendre l’avantage sur vos concurrents et, en fin de compte, de remporter davantage de victoires. Le casque INZONE H5 vous met au centre de l’action, et vous ne laisserez plus rien au hasard.

Personnalisation sonore avancée

Chacun de nous a des préférences sonores uniques, et le casque INZONE H5 vous offre la possibilité de personnaliser votre expérience sonore grâce au INZONE Hub. De sorte que vous avez un contrôle total sur les réglages audio. Ajustez les basses pour ressentir chaque explosion, affinez les aigus pour ne rien manquer des pas de vos adversaires, et trouvez l’équilibre parfait pour votre style de jeu.

Le Casque INZONE H5 est sans fil pour plus de liberté dans vos mouvements et ne pas être gêné par un sable lorsque vous jouez. Le casque qui entre dans la catégorie des casques audio sans fil supra auriculaire est également doté d’un micro perche qui permettra au joueur de communiquer avec les autres joueurs de son équipe. Le microphone à perche bidirectionnel réduit les bruits indésirables. Il est équipé de coussinets d’oreille en nylon doux qui viendront englober totalement votre oreille.

Du sans-fil et une bonne autonomie.

Alors, comme dit plus haut ce casque est un casque sans fil. Mais il n’exploite pas une connexion Bluetooth, mais bien une connexion RF 2.4GHz à faible latence et est associé à cet effet à un dongle USB. À noter qu’il est également possible d’utiliser le casque INZONE H5 en mode filaire si vous le souhaitez.

Pour ce qui est de l’autonomie du casque, Sony annonce une performance audio sans fil jusqu’à 28 heures grâce à une batterie embarquée conséquente. Batterie qui pourra être rechargée en un peu plus de 3 heures pour une charge pleine. À noter que le casque bénéficie d’une charge rapide qui permet en 10 minutes de bénéficier de 3 heures de jeu. Enfin, les transducteurs embarqués ont une taille de 40mm et offrent une sensibilité de 89dB. Le tout pour un poids de 260 grammes.

Prix et Disponibilité.

Le casque INZONE H5 de Sony est disponible en noir ou en blanc au prix de 149€. Les premières livraisons sont prévues pour le 24 octobre.