MARQ® Carbon, la nouvelle collection de montres connectées de Garmin®.

Avec cette nouvelle collection MARQ® Carbon, Garmin dévoile trois montres connectées d’exception, chacune usinée à partir d’un bloc de Fused Carbon Fiber™ fabriqué à partir de 130 couches de feuilles de carbone disposées manuellement.

Garmin fait partie des leaders du marché des montres connectées. Bien plus qu’une simple montre connectée, les montres de Garmin sont destinées aux utilisateurs les plus exigeants. Et si la marque a su faire ses preuves, elle ne reste pas pour autant sur ses acquis.

MARQ® Carbon, la haut de gamme de la montre connectée de sport.

Garmin revient en force avec trois montres connectées d’exception comme elle les définit. Des montres qui exploitent tout ce que fait de mieux la marque.

« Depuis des années, MARQ est synonyme de montres connectées d’exception au design authentique. Nous sommes ravis de préserver cet héritage avec cette nouvelle collection MARQ Carbon. Elle se distingue par un design élégant grâce à son luxueux boîtier en fibre de carbone. Elle intègre également un ensemble de fonctions connectées les plus avancées, pour accompagner tous les passionnés dans leurs aventures. »

Voilà ce que nous dit Dan Bartel, vice-président des ventes pour la clientèle mondiale chez Garmin pour ces nouveaux modèles.

Mais dans le concret, sachez que ces nouvelles montres sont dotées d’un boîtier de 46 mm et d’une lunette, usinés dans un bloc de Fused Carbon Fiber™. Elles sont en outre composées de 130 couches de feuilles de carbone pour former le bloc de la montre qui est ensuite soumis à une association de chaleur et de pression pour s’aligner sur la forme du boîtier de la montre.

Au-delà du corps de la montre, Garmin a opté pour des bracelets haut de gamme, qu’ils soient en cuir FKM perforé, en nylon tissé façon jacquard ou en caoutchouc haut de gamme.

Pour ce qui est de l’autonomie de la montre, la marque annonce une autonomie de 16 jours pour une pleine charge qui pourra se faire en moins d’une heure.

Des fonctions sportives extrêmes.

Cette nouvelle gamme se veut être la montre connectée multisports. À cet effet elle propose des métriques d’entraînement, de performances et de récupération à la pointe de la technologie. L’utilisateur pourra exploiter des profils sportifs pré chargés pour la course, le trail, la natation, la randonnée, l’aviron, l’escalade en salle et bien d’autres activités. Parmi les autres fonctions, on retrouve :

Navigation : GPS multi-bandes avec technologie SatIQ™, cartes préchargées TopoActive Europe et carte des stations de ski, navigation virage par virage, mode UltraTrac, TracBack®, ClimbPro™ et Outdoor Maps+ (abonnement optionnel requis).

Santé et bien-être : rapport matinal, score de sommeil et suivi avancé du sommeil, suivi continu du stress, oxymètre de pouls, conseils sur le décalage horaire et suivi du niveau d’énergie Body Battery™.

Connecté : Smart Notifications2, paiement sans contact Garmin Pay™3, détection et assistance en cas d’incident4, LiveTrack, musique intégrée et accès à la boutique Connect IQ™.

Prix et Disponibilité.

La collection MARQ Carbon qui se compose de trois modèles (Athlete, Golfer et Commander) est disponible dès maintenant, à partir de 2 950,00 € TTC, prix public conseillé.