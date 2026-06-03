WarnFeet : Solecooler développe une semelle connectée sans batterie pour prévenir les ulcères du pied diabétique

La startup française Solecooler poursuit son développement dans le domaine des technologies dédiées au confort et à la santé du pied. À l’occasion de VivaTech, l’entreprise dévoile WarnFeet, une innovation qui pourrait répondre à un enjeu majeur de santé publique : la prévention des blessures chez les personnes diabétiques. Cette semelle connectée WarnFeet se distingue notamment par l’absence de batterie, un réseau de 150 capteurs et un prix annoncé nettement inférieur aux solutions existantes.

Créée en 2019 à Perpignan par Bruno Aubert, Solecooler développe des solutions innovantes exploitant l’énergie produite par le mouvement. Après le succès commercial de ClimFeet, une semelle thermorégulatrice récompensée par l’ISPO Award 2023, la marque étoffe son catalogue avec une technologie orientée vers la prévention médicale et la surveillance du pied diabétique.

WarnFeet veut répondre à un défi mondial lié au diabète

Le diabète constitue aujourd’hui l’une des principales causes de complications podologiques dans le monde. Plus de 500 millions de personnes sont concernées et une part importante développe une neuropathie diabétique, réduisant la sensibilité des pieds.

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Cette perte de sensibilité peut entraîner l’apparition d’ampoules, de plaies ou d’ulcères sans que le patient ne s’en aperçoive immédiatement. Selon les estimations évoquées par Solecooler, près de 50 millions de diabétiques souffrent actuellement d’ulcères du pied.

La semelle connectée WarnFeet a été conçue précisément pour détecter les signaux annonciateurs de ces blessures avant qu’elles ne deviennent problématiques.

Une semelle connectée sans batterie

L’une des principales innovations de WarnFeet réside dans son fonctionnement autonome.

Contrairement à la majorité des solutions concurrentes, la semelle ne nécessite aucune batterie. Elle exploite directement l’énergie générée par les mouvements de marche pour alimenter son système de détection.

Ce choix technologique répond à un problème fréquemment observé chez les utilisateurs. Selon les données citées par Solecooler, près d’un patient sur deux oublie régulièrement de recharger sa semelle connectée, interrompant ainsi la surveillance continue du pied.

Avec une alimentation autonome, la surveillance peut rester active en permanence sans intervention de l’utilisateur.

150 capteurs pour une analyse plus précise du pied

La deuxième innovation majeure concerne la densité des capteurs embarqués.

La semelle connectée WarnFeet intègre jusqu’à 150 capteurs répartis sur l’ensemble de la surface plantaire. À titre de comparaison, les solutions concurrentes disponibles sur le marché utilisent généralement une vingtaine de capteurs.

Cette densité permet d’obtenir une cartographie beaucoup plus fine des zones de pression et des points de friction susceptibles de provoquer des lésions.

L’objectif est de détecter plus rapidement les risques d’ampoules, d’échauffements ou d’ulcères avant leur apparition clinique.

Un confort pensé pour les patients diabétiques

L’absence de batterie apporte également un bénéfice en matière d’ergonomie.

Sans composants rigides intégrés dans la structure, la semelle connectée WarnFeet reste particulièrement souple. Elle peut ainsi mieux épouser la forme du pied, y compris dans des situations complexes comme le pied de Charcot, une déformation fréquemment associée aux complications du diabète.

Le confort constitue un élément essentiel puisque les patients sont amenés à porter la semelle durant de longues périodes au quotidien.

Un prix annoncé en forte rupture avec le marché

Solecooler affiche également une ambition de démocratisation.

Le prix public attendu pour WarnFeet est d’environ 200 euros. Ce positionnement contraste fortement avec les dispositifs actuellement proposés sur le marché, dont les tarifs peuvent varier entre 3 000 et 20 000 euros selon les technologies embarquées.

Une telle différence pourrait favoriser l’adoption de solutions de prévention plus accessibles auprès d’un nombre important de patients diabétiques.

Cette stratégie tarifaire pourrait également intéresser les assureurs et les organismes de santé cherchant à réduire les coûts liés aux complications du diabète.

Des essais cliniques prévus aux États-Unis

La commercialisation de la semelle connectée WarnFeet passe désormais par une phase de validation clinique.

Solecooler prévoit le lancement d’essais cliniques aux États-Unis dans le cadre de la procédure réglementaire américaine 510(k). Cette étape doit permettre d’évaluer les performances du dispositif pendant une période d’environ six mois.

L’entreprise vise ensuite une commercialisation sur le marché américain avant la fin de l’année.

Des distributeurs américains auraient déjà manifesté leur intérêt pour cette innovation française.

Une technologie qui pourrait aussi protéger les travailleurs

Au-delà du secteur médical, Solecooler explore également d’autres usages professionnels.

De grands groupes industriels auraient sollicité l’entreprise afin d’adapter la technologie de WarnFeet à la prévention des ampoules et des ulcères chez les salariés exposés à des conditions de travail exigeantes.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte où les entreprises doivent accorder une attention croissante à la santé au travail et à la prévention des troubles liés à l’activité professionnelle.

Présenté sous forme de prototype lors de VivaTech, le projet pourrait donc trouver des débouchés aussi bien dans le secteur médical que dans l’industrie.

Ce qu’il faut retenir

WarnFeet est une semelle connectée destinée à prévenir les ampoules et les ulcères chez les personnes diabétiques.

Sa principale innovation repose sur une alimentation autonome sans batterie utilisant l’énergie produite par la marche.

La technologie embarque 150 capteurs capables de surveiller précisément les zones de pression du pied.

Son prix annoncé autour de 200 euros pourrait rendre cette solution beaucoup plus accessible que les dispositifs actuellement disponibles.

Les premiers essais cliniques américains doivent débuter prochainement avant une éventuelle commercialisation.

Positionnement sur le marché

La semelle connectée WarnFeet se positionne sur le segment des dispositifs de prévention du pied diabétique.

Ses principaux concurrents sont les semelles intelligentes médicales équipées de capteurs de pression et d’outils de suivi à distance.

Solecooler cherche à se différencier grâce à trois arguments : l’absence de batterie, une densité de capteurs supérieure et un tarif beaucoup plus abordable.

Le produit vise les patients diabétiques, les professionnels de santé, les assureurs ainsi que les entreprises souhaitant renforcer la prévention des blessures des pieds chez leurs salariés.

FAQ : WarnFeet

Qu’est-ce que WarnFeet ?

WarnFeet est une semelle connectée développée par Solecooler pour détecter les risques d’ampoules et d’ulcères chez les personnes diabétiques.

Comment fonctionne la semelle WarnFeet ?

Elle utilise un réseau de 150 capteurs et récupère l’énergie produite par la marche pour fonctionner sans batterie.

Quel est le prix de WarnFeet ?

Le prix public visé par Solecooler est d’environ 200 euros.

Pourquoi WarnFeet ne possède-t-elle pas de batterie ?

L’objectif est d’éviter les oublis de recharge et de garantir une surveillance continue du pied.

Quand la commercialisation est-elle prévue ?

Après les essais cliniques américains, Solecooler espère lancer WarnFeet sur le marché américain d’ici la fin de l’année.

À qui s’adresse WarnFeet ?

Principalement aux personnes diabétiques souffrant de neuropathie, mais aussi potentiellement aux travailleurs exposés à des risques de blessures du pied.

Récapitulatif technique

Technologie : semelle connectée prédictive

Alimentation : récupération d’énergie par le mouvement

Batterie : aucune

Nombre de capteurs : 150

Fonction principale : prévention des ampoules et ulcères

Public cible : patients diabétiques et professionnels exposés

Prix estimé : 200 €

Développement : essais cliniques américains en cours

Réglementation : procédure 510(k)

Présentation publique : VivaTech

En résumé

La semelle connectée WarnFeet de Solecooler ambitionne de transformer la prévention des complications du pied diabétique. Grâce à son fonctionnement sans batterie, ses 150 capteurs et son prix annoncé autour de 200 euros, elle vise à rendre la surveillance plantaire plus accessible. Les essais cliniques américains constitueront une étape décisive avant son arrivée sur le marché.

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