Omajîn : La nouvelle gamme connectée pour simplifier la maison

Avec l’arrivée d’omajîn, Netatmo propose une nouvelle gamme de produits connectés pour la maison, accessibles et faciles d’utilisation. Le but ? Rendre les objets intelligents plus abordables, tout en offrant des fonctionnalités modernes.

Netatmo, expert dans les solutions connectées, continue de diversifier son catalogue avec des produits pensés pour le grand public, notamment pour ceux qui cherchent des solutions pratiques sans complexité technique.

Des produits connectés accessibles à tous

La gamme omajîn inclut plusieurs objets du quotidien, comme un babyphone, une caméra solaire, une caméra de surveillance (intérieure et extérieure), une sonnette vidéo sans fil, et une prise connectée. Ces appareils sont conçus pour être installés rapidement, sans avoir besoin de compétences techniques avancées. Ils sont aussi compatibles avec des assistants vocaux comme Google Assistant et Amazon Alexa.

Une maison connectée simplifiée

Avec omajîn, Netatmo élargit son offre de produits en s’adressant à ceux qui veulent rendre leur maison intelligente sans se ruiner. Par exemple, la caméra solaire fonctionne sans fil et se recharge via l’énergie solaire, idéale pour ceux qui souhaitent une solution écologique. La caméra de surveillance, quant à elle, offre une vision large et une qualité d’image en 2K+, parfaite pour sécuriser la maison.

Faciliter l’adoption des objets connectés

omajîn vise à démocratiser l’accès aux objets connectés. La marque étoffe sa sélection avec des produits pratiques et économiques, pensés pour faciliter la vie quotidienne. La prise connectée, par exemple, permet de contrôler vos appareils via une application mobile, ce qui vous permet de réduire votre consommation d’énergie.

Prix et disponibilité

Les premiers produits de la gamme omajîn seront disponibles dès septembre 2024. Le babyphone est proposé au prix de 89,99 €, la caméra solaire à 164,99 €, la caméra de surveillance à 114,99 €, la sonnette vidéo sans fil à 134,99 €, et la prise connectée à 19,99 €. Ces tarifs attractifs devraient séduire de nombreux utilisateurs.

Récapitulatif technique des produits Omajîn

Babyphone : caméra à angle large, détection des pleurs, vision nocturne, tête pivotante, 89,99 €.

: caméra à angle large, détection des pleurs, vision nocturne, tête pivotante, 89,99 €. Caméra solaire : vision nocturne HD, détection de mouvement, sirène 105 dB, 164,99 €.

: vision nocturne HD, détection de mouvement, sirène 105 dB, 164,99 €. Caméra de surveillance : angle de vue 140°, résolution 2K+, batterie longue durée, 114,99 €.

: angle de vue 140°, résolution 2K+, batterie longue durée, 114,99 €. Sonnette vidéo : résolution 2K+, vision nocturne, alarme 85 dB, 134,99 €.

: résolution 2K+, vision nocturne, alarme 85 dB, 134,99 €. Prise connectée : contrôle via smartphone, programmation d’appareils, 19,99 €.

