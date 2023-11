L’iPhone 15 se vend mal en Chine !

Mauvaise nouvelle pour Apple sur le segment du marché chinois. L’iPhone 15 s’est moins bien vendu à sa sortie que son prédécesseur l’iPhone 14. En outre, la marque à la pomme voit ses parts de vente chinoise diminuée au cours du Q3 2023.

Le marché du smartphone est à nouveau en récession pour cette année 2023 et tous les acteurs du marché se voient pénaliser selon les différentes régions du monde. En outre, le marché chinois est lui aussi quelque peu endormi en termes de vente de smartphone. Et Apple subit cette tendance à la baisse.

Les ventes d’Apple ont chuté de 10 % en Chine.

Mauvaise nouvelle en effet pour le géant américain. Au dernier rapport de Counterpoint Research, le constructeur de l’iPhone a subi une perte des ventes de 10% sur le marché chinois. En outre, le volume de vente réalisé par l’iPhone 15 au lancement était inférieur à celui de la gamme iPhone 14.

Une baisse de revenu qui fait mal à Apple quand on sait que le marché chinois représente presque 20% du chiffre d’affaires total d’Apple au troisième trimestre fiscal 2023.

Des restrictions d’états et la concurrence Huawei.

Des chiffres à la baisse qui sont liés à différents facteurs. Tout d’abord la régression du marché du smartphone en Chine. Ensuite Apple doit faire face aussi à des contraintes géopolitiques. De fait, pour rappel, l’état chinois à interdit toute personne travaillant pour l’état d’avoir en sa possession un iPhone lorsqu’il se rendait au bureau. L’état jugeant le téléphone comme un produit « d’espionnage ». Une décision qui a poussé de nombreux propriétaires d’iPhone à se diriger vers un autre smartphone.

Autre facteur, la montée en puissance en chine de Huawei. De fait, si ici en Europe Huawei a du mal a remonter la pente depuis l’interdiction des USA de s’alimenter en produit US, ce qui inclut les services Google, il en est tout autre en Chine dans la mesure ou les Chinois n’utilisent pratiquement pas les services de Google et autre. Et avec la sortie de son tout nouveau Mate 60 Pro.

De fait, selon certaines analyses, le smartphone a explosé les ventes en Chine et est parvenu à séduire de nombreux utilisateurs.