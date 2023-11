Keenetic Titan AX3200 : Le Routeur Multi-Gigabit Wi-Fi 6 Ultime ?

La marque Keenetic nous dévoile son tout nouveau Keenetic Titan AX3200, un nouveau routeur WiFi à haute performance qui tentera de trouver sa place sur le marché français parmi les autres grands noms que nous vous proposons sur le site.

Notre connexion internet ne cesse depuis 2-3 ans de devenir de plus en plus performante. En effet, si jusqu’ici on se limitait souvent avec du VDSL qui ne dépassait jamais les 100Mbit, désormais avec la fibre on atteint des débits allant au Gigabit et plus. Dès lors, nos routeurs WiFi jusqu’ici largement supérieurs à ce que nous proposait notre FAI en bande passante commencent à devenir obsolètes et le passage au Wi-Fi 6 est pour ainsi dire devenu une obligation. Keenetic l’a aussi compris et suit la tendance de la course à la vitesse.

Keenetic Titan AX3200, un routeur bien fourni ?

C’est dans ce contexte que le Keenetic Titan AX3200 débarque avec un processeur ARM double cœur, un commutateur intelligent à 5 ports Gigabit, un port 2.5 Gigabit, des ports USB 2.0 et 3.0. On notera au passage qu’il est doté de 512 Mo de RAM DDR3 et de 256 Mo de mémoire flash avec Dual Image.

Ce routeur fonctionne sur les bandes 2.4 GHz et 5 GHz, avec des antennes de 5 dBi pour une couverture étendue. La marque annonce des débits de 800 Mbit/s en 2.4 GHz (802.11n) et 2402 Mbit/s en 5 GHz (802.11ax).

Par ailleurs, il gère e Wi-Fi maillé, le routage IPoE/PPPoE, le routage L2TP/PPTP, la lecture à partir d’une clé USB, l’itinérance sans faille 802.11k/r/v, le MU-MIMO, l’Airtime Fairness, le Beamforming, l’OFDMA.

Il offre aussi la possibilité de créer plusieurs SSID et un réseau d’invités, ainsi que le contrôle d’accès par adresse MAC. Niveau sécurité sans fil, on notera qu’il prend en charge les protocoles WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, OWE.

Gestion à distance via smartphone.

Comme pour la plupart des routeurs modernes, ce nouveau Keenetic Titan AX3200 peut être configuré directement depuis un smartphone ou une tablette via une application disponible à la fois sous Androïd que sous iOS.

Prix et Disponibilité.

Le Keenetic Titan AX3200 est d’ores et déjà disponible sur Amazon France.