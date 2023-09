L’iPhone interdit par l’état chinois pour ses employés !

L’iPhone n’est plus le bienvenu en Chine. L’état chinois vient en effet d’interdire à toute personne travaillant pour l’état chinois d’avoir en sa possession un iPhone lorsque celui-ci se rend au travail. Une restriction qui pourrait s’étendre encore un peu plus d’ici quelque temps.

Mauvaise nouvelle pour Apple qui subit de plein fouet la guerre technicopolitique que se livrent les USA et la Chine. En effet, l’état chinois vient de décider d’interdire purement et simplement l’iPhone dans ses bâtiments à ses membres et travailleurs. Une décision que l’on pourrait dire qu’elle s’apparente à la loi du talion « Œil pour Œil, dent pour dent ».

iPhone banni en Chine.

Cette nouvelle législation imposée par le gouvernement à l’encontre de l’iPhone n’est sans doute pas un hasard et survient peu de temps après que l’état américain ait décidé de prolonger ses restrictions envers le constructeur chinois Huawei. Une restriction qui dure déjà maintenant depuis 2020-2021.

Pour rappel, Huawei est sur liste noire américaine comme « espion contre l’état » et plus aucune entreprise américaine n’a le droit de travailler avec Huawei. Une décision qui vient d’être reconduite et qui fâche quelque peu l’état chinois qui a décidé de passer à l’offensive technologique également.

Et le dindon de la farce pourrait bien être Apple.

En effet, alors que les ventes d’Apple sur son iPhone chutent un peu partout dans le monde, la Chine était un des marchés où Apple s’en sortait plutôt bien et pour lequel les ventes de smartphones haut de gamme sont les meilleures.

Oui, mais voilà, afin de sanctionner d’une certaine manière l’état américain, l’état chinois a décidé d’interdire l’iPhone à tous les gens qui travaillent pour l’état. Avec en outre, une interdiction de se rendre au travail avec celui-ci sous peine de sanctions.

Une décision qui pourrait faire chuter les ventes d’iPhone en Chine. En effet, c’est souvent les classes moyennes chinoises qui plébiscitent l’achat d’un iPhone. Si celui-ci n’est plus admis sur le lieu de travail, les utilisateurs d’iPhone pourraient bien se tourner vers d’autres smartphones (chinois notamment) et donc créer un gouffre des ventes pour Apple. D’autant que la concurrence chinoise a de quoi séduire aussi le public.

Dernier détail, cette restriction ne se limiterait pas uniquement à l’iPhone, mais bien à tout smartphone qui ne serait pas chinois. Avec cette nouvelle réglementation, l’état chinois favorise notamment ses marques nationales de smartphone. Une sorte de protectionnisme diront certains comme le font également les USA.