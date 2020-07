Les USA vont interdire la délivrance de visa pour les Chinois !

Décidément, il semblerait que l’état américain n’a de cesse de limiter la présence de ressortissants chinois et du personnel de Huawei sur son territoire. Et ce en ne délivrant plus de visa à certaines personnes. Une continuité dans la volonté d’isoler Huawei de son marché.

Alors, le moins que l’on puisse dire, c’est que la saga USA Vs Huawei n’en finit plus. Et cette fois, l’état américain vient de donner un nouveau coup de massue qui va faire mal à l’entreprise. En effet, le secrétaire d’État Michael Pompeo a annoncé que les USA allaient purement et simplement interdire la délivrance de visa pour certains employés de chez Huawei et d’autres entreprises chinoises.

Une décision qui fait mal !

Michael Pompeo a ainsi donc confirmé cette information. Cependant, il souligne que ces conditions s’appliquaient à certains employés de Huawei. Employés accusés de fournir un « soutien matériel » au Parti communiste chinois.

Concrètement Huawei est très clairement visé par l’état américain. Cependant, Michael Pompeo a déclaré que les employés d’autres entreprises technologiques chinoises seront également visés. sans pour autant donné de détails.

Une remarque qui a très certainement pour effet de ne pas affirmer très clairement que Huawei est avant tout visé par cette nouvelle directive. Même si au final, cela ne fait aucun doute.

Pompeo a noté que les restrictions de visa ont été mises en œuvre en vertu d’une loi permettant aux États-Unis de bloquer l’admission de personnes. Des personnes dont l’entrée « pourrait avoir des conséquences négatives graves en matière de politique étrangère ».

Bref, avec cette nouvelle sanction supplémentaire, l’état américain resserre un peu plus les restrictions vis-à-vis de Huawei. Une volonté de la part de l’état américain qui veut à tout prix cadenasser Huawei et le développement de la 5G sur son territoire. Mais aussi dans le monde.

Un marché de la 5G qui est largement détenu par Huawei qui est présent chez tous les opérateurs mobiles. Et qui est accusé par les Américains d’espionner les états. Et, où ses équipements sont installés pour le compte du parti chinois.