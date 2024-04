OPPO a dévoilé son nouvel Oppo Reno11 F 5G disponible en Europe.

Avec la sortie du nouvel OPPO Reno11 F 5G, la marque confirme son ambition de rester sur le marché européen et propose son nouveau modèle dans sa gamme « Reno ». Une gamme qui nous a déjà séduit par le passé.

Oppo était ces derniers mois dans la tourmente en Europe avec quelques soucis de brevet en Allemagne et des problèmes avec son distributeur en France. La Belgique quant à elle se portait plutôt bien.

Avec la nouvelle sortie de ce smartphone, la marque consolide et confirme sa volonté de rester présente en Europe. L’occasion pour le coup de proposer un nouveau smartphone.

Oppo Reno11 F 5G, un renouveau ou une continuité ?

Le Oppo Reno11 F 5G représente la dernière innovation dans la série Reno d’OPPO. Ce modèle a été conçu pour répondre aux attentes des utilisateurs modernes en matière de technologie mobile, combinant design élégant et performances avancées.

Ce nouvel OPPO Reno11 F se distingue par son design moderne et ses finitions de qualité, le téléphone est équipé d’un écran AMOLED 6.7 pouces proposant un ratio-écran-body de 93,’% et offrant un taux de rafraîchissement de 120Hz. Un écran qui reçoit également une compatibilité HDR10+

Au cœur du smartphone, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 7050 et 256 Go de mémoire de stockage. À noter qu’il est possible de venir insérer une carte mémoire d’une capacité de 2TB. Pour la mémoire vive, Oppo offre à ce téléphone pas moins de 8Go. Pour ce qui est de la connectivité, ce nouveau venu embarque de la 5G, du Wi-Fi 6 2×2 MIMO, du NFC et du Bluetooth 5.

Performances et Batterie, une batterie garantie 4 ans !

Le OPPO Reno11 F est doté d’une batterie de 5000mAh qui annonce une pleine charge en seulement 48 minutes. Le constructeur annonce par ailleurs une avancée majeure dans ce domaine en offrant une garantie de 4 ans sur la batterie avec un programme gratuit de support (si vous vous inscrivez dans les 15 jours) qui permet au client de renvoyer le téléphone dans un centre OPPO si jamais il lui semble que sa batterie à des soucis. Si c’est le cas, la batterie est remplacée gratuitement par Oppo.

Un choix qui est lié à une étude sur les consommateurs qui souligne que désormais, les consommateurs gardent un smartphone 4 ans avant d’en changer.

Pour ce qui est de la charge, le Oppo Reno11 F 5G bénéficie du système 67W Supervooc Flash charge de la marque.

Photographie, triple capteur et une IA.

Pour ce qui touche des capacités photographiques, le smartphone est équipé d’un système de caméras avancées, capable de capturer des images de haute qualité dans diverses conditions de luminosité et de scénario. Pour ce faire, le téléphone s’appuie sur trois capteurs de 64MP, 2MP et 32MP pour un ultra grand-angle de 112°, et un capteur macro. À l’avant, le téléphone est doté d’un capteur 32MP pour faire des selfie de qualité.