AeroFit Pro et AeroFit, les nouvelles oreilles libres de SoundCore.

Avec ces nouvelles oreillettes audio AeroFit Pro et AeroFit, SoundCore propose de nouvelles solutions pour nos oreilles. Des nouveaux écouteurs True Wireless qui ont pour vocation de ne pas nous couper du monde qui nous entoure.

Soundcore, la marque audio haut de gamme de Anker Innovations continue à élargir sa gamme dans le domaine des solutions audio nomade en proposant cette fois des écouteurs sans fil de type True Wireless.

AeroFit Pro et AeroFit, des écouteurs qui nous gardent en contact avec le monde extérieur.

La particularité de ces deux nouveaux modèles AeroFit Pro et AeroFit est que les écouteurs viennent se fixer à l’extérieur de l’oreille et viennent s’attacher au globe de l’oreille. Ce choix de la marque a pour objectif de permettre d’avoir une meilleure tenue des écouteurs pour les utilisateurs qui pratiquent un sport.

Les AeroFit et AeroFit Pro sont munis d’une batterie qui leur confère une autonomie respective de 11 et 14 heures de lecture et une durée d’utilisation supérieure aussi bien lors d’une séance de running basique que d’un marathon.

Les écouteurs sont fournis avec un étui de rangement qui fait également office d’étui de charge. Ce qui permet aux écouteurs de faire grimper leur autonomie à 42 heures d’écoute au total pour l’AeroFit et à 46 heures dans le cas de l’AeroFit Pro.

Du Bluetooth et un bon rendu sonore.

Les écouteurs AeroFit Pro sont également dotés de haut-parleurs d’une taille de 16,2mm contre 14mm pour les AeroFit. Des haut-parleurs dotés d’un dôme en titane. SoundCore intègre également des technologies comme la technologie BassUp pour donner un rendu plus profond des basses fréquences. Présent également la technologie LDAC et un son spatial à 360°.

Prix et Disponibilité.

Le modèle AeroFit Pro existe en quatre coloris – Dynamic black, Forest white, Electric purple, and Aqua blue – et coûte 169,99 € : il est disponible dès à présent sur Amazon.fr. Pour fêter son lancement, il est au prix de 139,99 € du 11 au 24 mars.

Le modèle AeroFit existe en quatre coloris – Midnight black, Calm white, Cozy blue, and Soft pink – et coûte 129,99 € : il est disponible dès à présent sur Amazon.fr. Pour fêter son lancement, il est au prix de 109,99 € du 11 au 24 mars.