MWC 2024 : D-Link BE9500 (M95), un routeur Wi-Fi 7 en forme de raie.

Avec son nouveau routeur Wi-Fi 7 D-Link BE9500, le constructeur s’engouffre lui aussi dans l’univers du Wi-Fi 7 et propose aux consommateurs une nouvelle solution réseau sans fil.

D-Link acteur majeur dans le domaine des produits réseaux grand public est présent sur le salon du MWC 2024 avec un stand pour présenter ses différents produits dont parmi eux, une nouvelle gamme de produits intégrant du Wi-Fi 7.

D-Link BE9500 (M95), un routeur Wi-Fi 7 en forme de raie.

Ce nouveau venu se présente comme un routeur ultra design que nous pourrions qualifier de raie. Il embarque pas moins de six antennes internes d’une puissance de 3dBi et opère sur les gammes de fréquences 2.4GHz, 5GHz et 6GHz.

Pour ce qui est des débits, D-Link annonce une vitesse de 9500Mbps. Outre le fait d’être triple bande et d’intégrer du Wi-Fi 7, le D-Link BE9500 est également compatible Mesh, MU-MIMO ainsi que du beamforming qui optimise le trafic sur les ondes.

Connectivité 2.5Gbps.

Le routeur D-Link BE9500 (M95) est équipé d’un port WAN 2.5 GE ainsi que de quatre ports 2.5GE. Pour ce qui est des normes Wi-Fi supportées, on retrouve les normes 802.11a/b/g/n/ac/ax be. Le routeur est compatible avec D-Link Cloud, Alexa/Google, Voice control.

Il est possible de configurer le routeur soit depuis une interface web une fois branchée au routeur soit au travers de l’application « AQUILA PRO AI » que propose le constructeur.

Le routeur D-Link BE9500 (M95) est également doté d’un système parental avec lequel il est possible de configurer jusqu’à 12 profils d’utilisateurs différents. Il est possible de configurer des périodes durant lequel il sera possible d’avoir accès à Internet ou non. Le contrôle parental offre également la possibilité de faire du filtrage de site Internet. Il est également de définir des périodes de « sommeil ».