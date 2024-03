Test : Linksys Velop Pro 7

A l’aube de la profusion des appareils compatibles Wi-Fi 7, Linksys se lance dans la danse avec ce kit Mesh dénommé Velop Pro 7. Assistons-nous à la révolution tant attendue d’une marque que l’on avait perdu de vue ?



Préambule.

Linksys, ancienne division de Cisco, fut une marque souvent pionnière dans le monde des réseaux.

La société très connue pour certains de ses produits (le fameux WRT54G), se lance ici dans le monde du Wi-Fi 7 face à des marques telles que TP-LINK ou encore Netgear (dont nous avons testé le fameux Nighthawk RS700).

Qu’en est-il des performances ? Nous allons voir ça de plus près.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

DESIGN Type de produit Système maillé Voyants Oui Type d’antenne Interne Bouton de réinitialisation Oui Température d’opération 0 – 40 °C Température hors fonctionnement -20 – 60 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 – 90% Taux d’humidité relative (stockage) 10 – 90% CARACTÉRISTIQUES WIRELESS LAN Bande Wi-Fi Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Réseau – Norme Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Réseau – Standards wifi Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Accès invité Oui RÉSEAUX MOBILES Génération de réseau mobile Non pris en charge CARACTÉRISTIQUES Nombre de coeurs de processeurs 4 Processeur – Fréquence 1,50 GHz Qualité de service (QoS) Oui Pare-feu de sécurité Stateful Packet Inspection (SPI) Contrôle parental Oui Mise à niveau du microprogrammable via Auto upgrade wizard Diffusion SSID Oui Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Oui MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Oui CONNECTIVITÉ Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 5 Ethernet WAN Oui Entrée DC Oui PUISSANCE Tension sortie de l’adaptateur secteur 12 V Courant de sortie de l’adaptateur secteur 2,5 A DÉTAILS TECHNIQUES Conformité à la durabilité Oui Certificats de durabilité CE, UKCA, WEEE POIDS ET DIMENSIONS Largeur 95 mm Hauteur 221 mm

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

3 boitiers Velop Pro 7

Alimentation éléctrique

Cable RJ45

Guides de certifications divers

Installation / Configuration.

L’installation du système Velop Pro 7 se fait exclusivement grâce à l’application adhoc dénommée sobrement Linksys.

Il suffit de lancer l’application, celle-ci va se charger de trouver les bornes et permettre la configuration. Celle-ci est facile et on se fait guider tout du long. La configuration complète avant utilisation ne prend à peine que 5 minutes. Un bon point pour les néophytes.

Il sera malgré tout possible de passer par un navigateur Internet pour QUELQUES fonctionnalités supplémentaires.

Une fois l’installation effectuée, nous voilà prêt à nous connecter à internet. Mais avant cela, nous restons quelques peu sur notre faim. De fait, aussi bien dans l’application que via l’interface web, les paramètres sont pauvres, très pauvres. Au point que l’on ne pas configurer beaucoup de choses.. Mais nous y reviendrons.