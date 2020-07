L’été et là et c’est la saison des actions smartphones chez les opérateurs mobiles. Cette semaine c’est le cas chez Bouygues qui propose L’iPhone SE pour 89€ au lieu de 399€ pour toute souscription à un forfait Neo Entreprises Data.

Alors, oui, souvent les bonnes affaires à faire se font chez les opérateurs mobiles. Effectivement, ce sont souvent eux qui nous proposent de belles promos avec des smartphones pour 1€ ou alors à des prix cassés.

L’iPhone SE mis en avant par Bouygues.

Ainsi, l’opérateur mobile Bouygues annonce une promo qui pourrait bien en séduire plus d’un. De fait, l’opérateur mobile propose ni plus ni moins L’iPhone SE pour 89€ au lieu de 399€.

Alors, bien sûr, pour ce prix il vous faudra associer au smartphone une formule d’abonnement que propose l’opérateur.

Pour le coup, il s’agit du forfait Neo Entreprises Data. Un forfait qui est avant tout destiné aux professionnels et qui propose depuis et vers France / Europe, les Appels, SMS & MMS illimités. Avec en prime un trafic data mobile de + 25 Go.

Par ailleurs, le forfait inclut un Smartphone de remplacement en France en cas de panne. Bref une solution totale pour tous ceux qui ont absolument besoin de rester connectés ou d’être joignables quoiqu’il arrive.

Pour bénéficier de cette offre, il faudra se rendre sur une page du site, ou vous devrez remplir un formulaire de demande d’adhésion.

Et si vous hésitez, pas de soucis, l’offre tient jusqu’à la fin du mois.