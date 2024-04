Nouvelle Génération d’Écouteurs Nothing Ear et Nothing Ear (a) Transforme l’Écoute Audio

Nothing, une innovation constante en audio Nothing, un acteur révolutionnaire du marché des écouteurs, a récemment enrichi son catalogue avec le lancement des Nothing Ear et Nothing Ear (a). Ces nouveaux modèles incarnent la quintessence du design et de la performance audio, marquant une étape significative dans l’évolution de la marque.

Les Nothing Ear Réinventent le Son pour les Audiophiles

Technologie et design à la pointe Les Nothing Ear, conçus spécifiquement pour les audiophiles, offrent une qualité sonore sans précédent. Intégrant un haut-parleur dynamique sur-mesure de 11 mm et un diaphragme en céramique, ces écouteurs produisent un son clair et riche. La technologie double chambre améliorée permet une meilleure circulation de l’air, libérant ainsi un son plus pur.

Codec et personnalisation avancés Ces écouteurs supportent les codecs LHDC 5.0 et LDAC, assurant une transmission en haute résolution jusqu’à 24 bit/96 kHz. De plus, l’application Nothing X permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience audio à travers des égaliseurs avancés et des profils sonores adaptés à divers genres musicaux.

Réduction de Bruit Innovante dans les Nothing Ear

Technologie de réduction de bruit de pointe Équipés de la dernière technologie ANC (Active Noise Cancelling), les Nothing Ear analysent et adaptent la réduction du bruit en fonction des fuites entre l’écouteur et l’oreille. Avec une capacité de réduction jusqu’à 45 dB et une large bande passante, ils garantissent une isolation sonore supérieure, idéale dans tous les environnements.

