Les nouveaux écouteurs ROG Cetra True Wireless Speednova d’Asus arrivent.

Avec ses nouveaux écouteurs ROG Cetra True Wireless Speednova, Asus veut proposer une solution audio de qualité pour tous les gamers en quête d’un rendu sonore capable d’améliorer leur partie de jeu.

Avant de plonger dans le vif du sujet, faisons un petit détour par l’univers de ROG. Pour ceux qui l’ignore, ROG, ou Republic of Gamers, est une branche d’Asus dédiée au gaming. Depuis sa création, ROG s’est imposée comme une référence incontournable dans le monde du jeu vidéo, grâce à ses produits innovants et performants.

Caractéristiques des ROG Cetra True Wireless Speednova

Passons maintenant aux stars de notre article : les écouteurs ROG Cetra True Wireless Speednova. Conçus spécifiquement pour les gamers, ces nouveaux écouteurs entrent dans la catégorie des écouteurs intra auriculaires qui ont pour vocation d’allier esthétique, confort et performance.

Design et confort

Monde du gaming oblige, ces nouveaux écouteurs présentent un design propre au monde du gaming et reprennent ainsi les codes de la marque. Des écouteurs dotés de tigettes anguleuses avec des coins bien affirmés. Et le logo de la marque affiché très clairement et incontournable comme pour bien montrer votre appartenance à la marque. Des écouteurs qu’Asus propose en deux coloris, à savoir noir ou blanc.

Un peu de technique maintenant.

Ces écouteurs communiquent au travers d’une connexion Bluetooth et peuvent aussi être associés à un adaptateur USB-C. Par ailleurs, cet adaptateur intègre la technologie sans fil ROG SpeedNova qui optimise la fréquence de 2,4 GHz pour offrir un son à latence ultra faible et une connexion solide. Cette solution rend aussi les écouteurs plus économes en énergie et offre jusqu’à 36 heures d’autonomie en mode 2.4GHz et jusqu’à 46 heures en mode Bluetooth. De quoi satisfaire les joueurs les plus occupés.

Asus nous confie :

« L’audio 24 bits 96 kHz*, Dirac Opteo™ et Adaptive ANC avec mode Auto se combinent pour vous immerger dans un son haute résolution, tandis que les microphones à conduction osseuse IA garantissent une qualité d’appel supérieure. »

Ainsi, les microphones intégrés aux écouteurs fonctionnent via des capteurs de conduction osseuse qui capturent la voix à partir des vibrations des os du crâne de l’utilisateur. Alors que la technologie « ANC adaptatif » offre des améliorations significatives en matière de suppression du bruit, en effectuant des ajustements en temps réel en détectant constamment la façon dont les écouteurs sont portés et la façon dont le son est réfléchi dans le conduit auditif, pour une expérience d’écoute fluide.

Prix et Disponibilité.

Les écouteurs ROG Cetra True Wireless Speednova d’Asus sont disponibles au prix de 229,00€