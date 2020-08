HUAWEI GameCenter, la plateforme de jeu pour mobile !

Huawei annonce aujourd’hui le déploiement de sa plateforme officielle de service et de distribution de jeux, le HUAWEI GameCenter, dans 33 pays et régions à travers le monde.

Huawei ne s’est pas encore vraiment attaqué au marché du gaming sur smartphone avec un smartphone orienté gamer. Une solution que proposent certains comme le fait Asus avec son RogPhone 3 ou Razer avec son Blackshark.

Cependant, la marque chinoise s’intéresse au segment et annonce le lancement d’une nouvelle plateforme : le HUAWEI GameCenter.

HUAWEI GameCenter vs Facebook Gaming ?

Eh bien oui. En effet, selon les informations que nous fournit Huawei, on retrouve une plateforme de jeu similaire au Facebook Gaming. Ainsi, le constructeur chinois annonce que sa plateforme proposera le lancement mondial de jeux exclusifs. Dont Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land.

Par ailleurs, la plateforme aura pour ambition de proposer des jeux épiques comme The Origin of Chaos, Brain Out. Mais également, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade. Ou encore pour les accros moteurs Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Game.

Des cadeaux en plus via le HUAWEI GameCenter !

Effectivement, la marque chinoise annonce avoir passé des partenariats avec certains éditeurs de jeux. Des partenariats qui permettront d’avoir des packs de bonus, exclusifs au HUAWEI GameCenter. Par exemple, avec Last Day Rules: Survival et Starship Legion-AMG, des avantages exclusifs tels que des pièces d’or ou des accessoires limités dans le temps.

Actuellement, le HUAWEI GameCenter a des partenariats avec les plus grandes entreprises de jeux mondiales, comme Lilith games, IGG, Gameloft, Forshow games.

En outre, Huawei offre certains avantages également aux développeurs qui proposeront leurs jeux sur sa plateforme. Elle les intègre également dans son programme de financement pour développeur de son HMS.

Enfin, en cours d’élaboration, une plateforme interne à son service qui comprendra une communauté sociale sur laquelle les joueurs pourront discuter entre eux, mais aussi construire des communautés de fans ayant les mêmes visions ou centres d’intérêt.