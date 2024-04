Motorola lance le Motorola Edge 50 Ultra : une évolution notable dans la gamme Edge.

Motorola continue de développer sa gamme de smartphones avec l’introduction du Motorola Edge 50 Ultra. Ce modèle se distingue par ses spécifications techniques solides et ses innovations pratiques. Il représente une évolution naturelle pour la série Edge, soulignant l’engagement de Motorola envers la qualité et l’amélioration continue.

Le Motorola Edge 50 Ultra présente un design moderne avec un écran OLED de 6.67 pouces qui offre une résolution de 1080 x 2400 pixels. Cet écran, capable d’afficher plus d’un milliard de couleurs, propose une expérience visuelle enrichissante. Grâce à la technologie HDR10+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, l’écran garantit une fluidité appréciable pour le visionnage de vidéos et les sessions de jeu.

Performance et Capacité

Le smartphone est équipé du processeur Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1, conçu pour fournir des performances rapides et efficaces. Avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, le Motorola Edge 50 Ultra est préparé pour gérer des applications et des jeux sans compromettre la performance.

Capacités Photographiques

Le Motorola Edge 50 Ultra intègre un système de trois caméras à l’arrière, avec un capteur principal de 200 MP qui permet de prendre des photos très détaillées. Ce système est complété par un capteur ultra-grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 12 MP, offrant une grande polyvalence photographique. Une caméra frontale de 60 MP permet de réaliser des selfies de qualité et des appels vidéo clairs.

Autonomie et Options de Chargement

Le téléphone est muni d’une batterie de 4600 mAh, compatible avec la charge rapide de 125W. Cette fonctionnalité permet de recharger rapidement le téléphone, procurant une autonomie notable pour toute une journée avec seulement quelques minutes de charge. Le Motorola Edge 50 Ultra supporte également la charge sans fil de 50W et la charge inversée, offrant des options de chargement pratiques pour les utilisateurs.

Connectivité et Sécurité

Supportant la technologie 5G, le Motorola Edge 50 Ultra assure une connectivité rapide, essentielle pour le streaming de contenu HD et les jeux en ligne. Pour la sécurité, le téléphone intègre un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et la reconnaissance faciale, offrant des méthodes sûres et rapides pour déverrouiller le dispositif.