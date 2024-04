Test : IGLOOHOME Retrofit Lock + Keypad

Le Retrofit Lock est une solution innovante conçue pour s’adapter aux serrures existantes, permettant ainsi une mise à niveau vers une serrure intelligente sans nécessiter un remplacement complet.

Ce produit s’adresse à ceux qui souhaitent introduire des fonctionnalités connectées à leur système de verrouillage actuel, offrant la possibilité de contrôler les accès à distance via une application mobile. Sa compatibilité avec divers types de serrures et son installation simplifiée en font un choix intéressant pour les utilisateurs cherchant à moderniser leur sécurité domestique sans interventions majeures.

Le Keypad, complémentaire au Retrofit Lock, offre une interface externe pour la saisie de codes d’accès. Il permet la création de codes PIN variés — permanents, temporaires, récurrents, ou à usage unique — ainsi que l’accès par clé Bluetooth, offrant ainsi une flexibilité maximale dans la gestion des entrées. Le Keypad est particulièrement utile pour les propriétés en location courte durée, les bureaux, ou tout environnement nécessitant une gestion d’accès diversifiée.

Nous allons, au cours de ce test, évaluer la facilité d’installation, l’ergonomie de l’application, la fiabilité de la connexion Bluetooth, la sécurité offerte par les différents modes d’accès et la robustesse des dispositifs en conditions réelles d’utilisation.

Préambule.

Igloohome est une entreprise singapourienne qui a rapidement gagné en popularité grâce à ses solutions de sécurité intelligentes.

Elle a été fondée avec l’ambition de rendre “la gestion des accès plus intelligente et plus sûre“, utilisant des technologies avancées pour permettre aux propriétaires et aux gestionnaires immobiliers de contrôler l’accès à leurs propriétés de manière plus efficace et flexible.

Les produits Igloohome ont été reconnus dans l’industrie pour leur innovation, recevant plusieurs récompenses et distinctions. L’entreprise a également établi des partenariats stratégiques avec d’autres acteurs du secteur de la domotique et de la sécurité pour étendre sa portée et intégrer ses solutions dans un écosystème de maison intelligente plus large.

Des partenariats avec un grand nombre de plateformes de location de vacance viennent renforcer la capacité de cette marque à entrer dans la gestion locative.

Fondée sur l’idée que la commodité ne devrait pas compromettre la sécurité, Igloohome développe des produits qui permettent aux propriétaires et aux gestionnaires immobiliers de gérer l’accès à distance, sans avoir besoin d’une connexion Internet active pour le fonctionnement du dispositif sur place.

Les produits phares d’Igloohome incluent des serrures de porte intelligentes, des cadenas intelligents, et des boîtes à clés sécurisées, tous conçus pour fonctionner avec une technologie de cryptage relativement avancée. Cette technologie permet aux utilisateurs de générer des PINs ou des clés Bluetooth temporaires pour leurs invités, locataires ou personnels de service, offrant ainsi une solution flexible et sécurisée pour l’accès à distance.

Un des aspects les plus intéressant d’Igloohome est l’utilisation de la technologie propriétaire algoPIN, qui permet aux dispositifs de générer des codes d’accès sans nécessiter une connexion Internet permanente. Cela rend les produits Igloohome particulièrement attrayants pour les lieux où la connectivité peut être incertaine ou inexistante, tout en assurant un haut niveau de sécurité.

Entrons dans le vif du sujet pour vérifier toutes ces affirmations.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur : RETROFIT LOCK



Dimensions 62 (L) x 132 (H) x 55 (T) mm Poids 0,5 kg Type de porte Tous types de portes avec un cylindre européen débrayable Profil du cylindre Cylindre Euro uniquement Compatibilité avec les clés (ép. de 5 à 10mm) 39 (L) x 29 (P) mm Compatibilité des clés (inf. à 5mm) Jusqu’à 39 (L) x Jusqu’à 38 (P) mm Compatibilité avec le bouton poussoir Jusqu’à 21 (L) x 20 – 36 (L) x jusqu’à 29 (P) mm Matières ABS, PC Couleur Noir Température de fonctionnement De -20°C à 50°C Alimentation 4 piles alcalines AA Usage Il est conseillé de l’installer sous des endroits abrités, de ne pas l’exposer à des conditions météorologiques humides. Autonomie de la batterie Jusqu’à 12 mois Modes d’accès (Entrée) Touches Bluetooth, touches existantes, codes PIN (via l’accessoire Keypad) Modes d’accès (Sortie) Bouton multifonction, bouton poussoir, touches Bluetooth Protocoles Bluetooth 5.0, technologie algoPIN™ Certifications CE, UKCA, FCC, RoHS2 Garantie 2 ans

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le Retrofit Lock

Le kit extenseur

4 piles

La documentation utilisateur

Caractéristiques techniques du constructeur : KEYPAD

Dimensions 35 (L) x 100 (H) x 38 (T) mm Poids 0,1 Kg Matières ABS, PC, Silicone Couleur Noir Température de fonctionnement De -20°C à 50°C Alimentation 2 piles alcalines AA Usage Il est conseillé de l’installer sous des endroits abrités, de ne pas l’exposer à des conditions météorologiques humides. Autonomie de la batterie Jusqu’à 12 mois Modes d’accès (Entrée) Codes PIN Protocoles Bluetooth 5.0 Certifications IP66, CE, UKCA, FCC Garantie 2 ans

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le Keypad

1 pile

1 kit de fixation

Installation / Configuration.

Tout d’abord, voyons les exigences de l’équipement :

Porte : La porte doit s’ouvrir vers l’intérieur lorsque vous quittez la maison.

Clef :

1. Epaisseur de la clé: <5mm

2. Largeur de la tête de clé: <39mm

3. Profondeur de la tête de clé: 38mm

Pour les profondeurs de clé supérieures à 33 mm, il faudra utiliser la rallonge Retrofit.

Si Bouton :

1. Épaisseur du bouton: > 20 – 36mm

2. Largeur du bouton: > 30mm

3. Profondeur du bouton: > 29mm

Cylindre :

1. La serrure Retrofit ne fonctionne qu’avec des cylindres profilés euro

2. Le cylindre doit dépasser de 4 mm pour une utilisation stable, sinon il faut utiliser le ruban adhésif 3M fourni pour fixer la serrure

Si Cassette :

Cassette dont la distance entre les montants est supérieure à 35mm

Exceptionnellement et parce que la marque à excellemment fait les choses, je poste un lien vers le site Youtube d’IGLOOHOME qui a publié une série de vidéos vraiment très bien faites.

On ne peut mieux, donc je vous recommande de consulter leur chaine qui vaudra 10 000 mots, voici le lien : Vidéos IGLOOHOME