Huawei domine toujours le marché chinois avec 38% des ventes.

Si la marque a perdu un peu de terrain au niveau mondial, le constructeur chinois reste cependant, leader en son fief avec une part de marché de 38 des ventes. De quoi donner des sueurs froides aux autres marques.

En cette fin janvier, toutes les entreprises dévoilent leurs chiffres. Les ventes pour l’année précédente écoulée, leur chiffre d’affaires, leur recette… Et derrière tout ça, on peut compter sur les bureaux d’études et d’analyse pour nous distiller tout cela.

Cette fois c’est la société Britanique Canalys qui a analysé le marché chinois du smartphone pour nous.

Huawei, leader plus que jamais en Chine.

Si le géant chinois doit faire face aux pressions des Américains à son égard, cela ne l’empêche pas de poursuivre dans sa stratégie et de conserver de bons chiffres sur son segment de la téléphonie mobile. Et plus particulièrement sur celui des smartphones.

Ainsi, 2019, Huawei a encore dominé le marché chinois loin devant ses concurrents. De fait, la marque possède 38.5% du marché chinois. Le deuxième qui n’est autre qu’Oppo étant à 17,8% soit deux fois moins de part de marché.

Dans le top 5, on retrouve donc Huawei à 38,5%, OPPO à 17,8%, Vivo à 17,0%, Xiaomi à 10,5% et Apple à 7,5%.

Par ailleurs, outre le fait de conserver le leadership, Huawei a progressé de 35% en passant de de 104,8 millions d’unités vendues en 2018 à 142 millions en 2019. Des chiffres plus que positif alors que le marché du smartphone en Chine a reculé de 7%. Canalys souligne par ailleurs qu’il s’agit du 11ème trimestre consécutif pour lequel le marché chinois du smartphone est en déclin.

Il semblerait donc que le marché chinois ait atteint lui aussi son pic de saturation. Il est donc fort probable que celui-ci compte également sur l’arrivée de la 5G et de services associés à la 5G pour rebooster les ventes de smartphone.