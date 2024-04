WeChat Pay simplifie l’inscription pour les touristes pour les paiements mobiles en Chine.

WeChat Pay, le système de paiement via mobile de Tencent, a amélioré l’accessibilité de ses services pour les touristes internationaux en Chine. Cette initiative facilite les transactions pour les visiteurs, leur permettant de naviguer plus aisément dans l’environnement commercial local.

WeChat Pay est une fonction intégrée à l’application WeChat, une plateforme de messagerie et de médias sociaux très répandue en Chine, comptant plus d’un milliard d’utilisateurs actifs. Ce service de portefeuille électronique permet des transactions financières directes via mobile, couvrant un large éventail de paiements, des achats quotidiens au règlement de factures.

Les nouvelles facilités d’inscription pour les touristes.

Auparavant, WeChat Pay était principalement accessible aux résidents chinois ou aux expatriés avec un compte bancaire local. Les récentes mises à jour par Tencent ont simplifié le processus d’inscription pour y inclure aussi les touristes. Cette modification supprime la nécessité d’avoir un compte bancaire en Chine, permettant aux touristes de lier leurs cartes de crédit internationales à leur compte WeChat Pay.

Une avancée majeure qui ouvre de nouvelles possibilités de consommation pour les touristes de passage en Chine.

Comment les touristes peuvent-ils s’inscrire à WeChat Pay ?

Pour s’inscrire, les touristes téléchargent l’application WeChat, créent un compte et suivent les instructions pour ajouter une carte de crédit. Après validation de la carte, ils peuvent immédiatement commencer à utiliser WeChat Pay pour des achats en magasin ou des réservations en ligne.

Les avantages de WeChat Pay pour les touristes en Chine

L’utilisation de WeChat Pay réduit la dépendance aux espèces, facilitant les transactions dans un pays où les paiements numériques prédominent. Cela permet également une immersion plus complète dans l’écosystème numérique chinois, offrant un accès plus facile à des services auparavant limités.

Faciliter l’accès à WeChat Pay pour les touristes internationaux influence positivement le tourisme et l’économie locale en rendant les transactions plus accessibles et en réduisant les barrières pour les visiteurs. Les commerçants locaux voient aussi une augmentation de l’activité grâce à la facilité accrue des paiements.