WEMOOVE présente la gamme VIVALDI 2 ! Des téléviseurs connectés prévus pour l’extérieur.

Avec la gamme VIVALDI 2, la marque française WEMOOVE entend équiper votre terrasse ou votre jardin d’un téléviseur. Et pas n’importe quel téléviseur. Un téléviseur qui sera à même de supporter les intempéries, la pluie et qui en plus est connecté en Wi-Fi.

La marque française WEMOOVE étoffe en ce début d’année 2024 son offre audiovisuelle en proposant une toute nouvelle gamme de téléviseurs pour extérieur qui pourra les particuliers venir siéger dans votre pergola, votre jardin ou de votre terrasse.

La gamme VIVALDI 2, des écrans extérieurs allant du 43 pouces au 75 pouces.

La marque vient effet d’annoncer une nouvelle gamme d’écrans destinés à être installé à l’extérieur. Cette nouvelle d’écran propose pas moins de quatre modèles offrant des tailles de 43’’ (109 cm), 55’’ (139 cm) , 65’’ (165 cm) ou 75’’ (190 cm ).

Des écrans prévus pour l’extérieur, qui sont certifiés IP56, qui offre une luminosité jusqu’à 2800 cd/m2, prévus pour être placé en plein soleil. Les écrans sont en outre dotés d’un système d’accroche murale antivol. Parmi les autres caractéristiques on retrouve une image Ultra-Haute définition (UHD/4K) de 3840*2160, au cœur du système un processeur quatre cœurs cadencé à 1, 5 GHz, combiné à une mémoire vive de 1,5 Go. De même la gamme VIVALDI 2 est dotée d’une mémoire Flash de 8 Go intégrée à l’écran. Enfin, détail intéressant, un lecteur de carte microSD (jusqu’à 64 Go) est également présent.

Connecté à souhaite via Wi-Fi.

Cette nouvelle gamme VIVALDI 2 est équipée d’une carte Wi-Fi de telle sorte qu’il suffit de la connecter à votre box pour accéder à des services de streaming en ligne comme Netflix™, Prime Video ™, Disney + ™. Pour ce faire, les écrans sont dotés du système d’exploitation Android TV 11. En outre, il est possible de brancher un Apple TV™ ou une clef Fire stick Amazon™ via les prises HDMI. Présent également, le Bluetooth qui permettra de connecter des enceintes audio Bluetooth aux écrans.

Ces nouveaux téléviseurs WEMOOVE sont également équipés d’un triple tuner TNT, Câble et Satellite compatible HEVC vous permettant de recevoir les chaines de la TNT ou les chaines gratuites du câble et du satellite.

Prix et Disponibilité.