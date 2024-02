FRITZ!Box 5690 Pro, AVM lance sa nouvelle FRITZ!Box Tri-bande lors du MWC 2024.

Bonne nouvelle pour les amoureux de la FRITZ!Box, la FRITZ!Box 5690 Pro sera présentée lors du MWC de Barcelone qui ouvrira ses portes d’ici une semaine. Une nouvelle box doté de Wi-Fi 7 !

Si vous suivez notre actualité, nous n’avons plus à vous présenter la FRITZ!Box d’AVM. Si ce n’est pas le cas, alors sachez que la FRITZ!Box est le produit phare pour ne pas dire le couteau suisse réseau de la marque AVM. Et avec l’ouverture du MWC 2024 à Barcelone, la marque en profite pour dévoiler un tout nouveau modèle.

FRITZ!Box 5690 Pro, un concentré de toutes les dernières technologies sans fil.

On le sait AVM n’a pas pour habitude de se ménager quand il s’agit d’équiper ses appareils. Et c’est une fois de plus le cas pour cette nouvelle version qu’est la FRITZ!Box 5690 Pro. Cette nouvelle solution réseau modem/routeur prend en charge les connexions fibre optique et DSL.

Ce routeur propose une solution Mesh tri-bande très puissante 2.4GHz, 5GHz et 6 GHz. Vous l’avez compris, le routeur est en effet compatible Wi-Fi 7.

AVM annonce d’ailleurs les vitesses suivantes :

6 GHz : jusqu’à 11,53 Gbit/s (Wi-Fi 7)

5 GHz : jusqu’à 5 760 Mbit/s (Wi-Fi 7)

2,4 GHz : jusqu’à 1 200 Mbit/s (Wi-Fi 6)

En outre, pour ceux qui souhaitent garder une solution câblée, côté port réseau on trouve un port LAN/WAN 2,5 gigabits ainsi que 4 ports LAN gigabit pour des options Smart Home via DECT ULE. En outre pour être compatible avec la domotique connectée, la FRITZ!Box 5690 Pro est également compatible avec les technologies Zigbee et Matter.

Pour la partie fibre, la FRITZ!Box 5690 Pro prend en charge les normes fibre : GPON jusqu’à 2,5 Gbit/s, AON jusqu’à 1 Gbit/s et peut être utilisée sur un modem fibre optique (ONT) avec 2,5 Gbit/s (WAN). Enfin, détail intéressant, AVM a équipé son routeur d’un port USB 3.1 qui pourra accueillir les dongles mobiles (5G/4G) ainsi que les supports de stockage et les imprimantes.

Prix et Disponibilité.

Pour le moment, la marque ne nous a pas encore communiqué les prix de cette nouvelle FRITZ!Box 5690 Pro. On en saura plus lors du salon MWC24.