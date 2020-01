Le Samsung Galaxy A71 disponible pour fin janvier.

En décembre dernier, Il y avait eu quelques fuites concernant un modèle de smartphone chez Samsung qui avait pour référence Samsung Galaxy A71. La sortie de ce modèle est confirmée pour fin janvier !

Alors chez Samsung vous avez différentes gammes en matière de smartphones. Vous avez les Galaxy S et Galaxy Note qui sont le haut de gamme de la marque. Les « je montre ce que je sais faire » en matière de smartphone diront nous.

Bien sûr, c’est téléphone coute la blinde et il vous faudra bien souvent soit profiter d’une super offre opérateur pour l’acquérir pour seulement quelques euros. Soit travailler un mois complet pour vous l’offrir.

Si vous trouvez leur prix trop excessif, alors vous pouvez toujours vous diriger vers la gamme Galaxy A. Il s’agit du milieu de gamme qui offre de belles performances avec un prix un peu plus attractif. On vous recommande d’ailleurs d’aller lire notre test sur le Samsung Galaxy A80.

Samsung Galaxy A71, un bon compromis.

Ce smartphone avait fait parler de lui le mois dernier avec quelques indiscrétions. Cette fois on a la confirmation et de ses caractéristiques et de sa date de commercialisation. On commence par la date de sortie. Alors confirmation faite par Samsung, ce téléphone sera proposé pour au plus tard fin janvier au prix de 469€.

Pour ce qui est de ses caractéristiques, voici un joli tableau regroupant tout ce qu’il y a à savoir :