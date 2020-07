NETGEAR Armor maintenant disponible sur les routeurs WiFi 6 et systèmes Orbi.

NETGEAR, fournisseur de produits WiFi 6 au cœur des usages numériques de la maison connectée, annonce que sa solution de protection NETGEAR Armor animée par Bitdefender® est maintenant disponible sur les systèmes Orbi WiFi 6 et un certain nombre de routeurs NETGEAR WiFi 6.

Netgear est un des acteurs majeurs dans le monde des routeurs et solutions Wi-Fi grand public. Un acteur que nous suivons depuis de nombreuses années maintenant. En effet, pour les plus fidèles et anciens visiteurs, vous vous souvenez qu’à la base Planet Sans fil avait pour nom Planet WiFi.

Et notre spécialité, c’est le Wi-Fi, mais surtout les réseaux sans fil. Ainsi il y a déjà neuf ans, nous vous proposions un article sur comment Booster le signal de votre LiveBox Pro.

Et nous avions déjà testé en 2010 le Routeur Firewall Wireless-N Dual Band WNDR3700 de chez Netgear.

NETGEAR Armor, du Wi-Fi et de la sécurité en plus.

Depuis la marque n’a cessé de faire évoluer ses produits. Il y a quelque temps, la marque s’est associée avec BitDefender, acteur majeur dans la sécurité des ordinateurs pour intégrer une solution sécuritaire directement au cœur de ses routeurs. Cette solution a pour nom NETGEAR Armor.

NETGEAR Armor protège activement votre réseau des menaces et notamment des chevaux de Troie, rançongiciels, failles 0-day, rootkits et logiciels espions.

En outre, le système est en mesure de bloquer les sites web frauduleux qui tentent de récupérer vos informations personnelles, qu’il s’agisse de mots de passe ou de coordonnées bancaires.

La marque confirme :

NETGEAR Armor profite de la technologie primée de BitDefender. BitDefender est une solution de sécurité globale qui protège plus de 500 millions de systèmes dans plus de 150 pays.

Disponible depuis l’App mobile Orbi ou Nighthawk pour les terminaux Apple iOS et Android, NETGEAR Armor est maintenant déployé sur les systèmes Orbi WiFi 6 (RBK852/RBK853 et les prochains RBK752/RBK753) ainsi que les routeurs WiFi 6 Nighthawk RAX20, RAX50, RAX80, RAX120 et RAX200. Le système maillé Nighthawk Mesh WiFi 6 (MK62/63) profitera via une mise à jour automatique de firmware de NETGEAR Armor dans le courant du troisième trimestre.