 Samsung Unpacked 2022, on saura tout le 10 aout !

Ça y est, c’est officiel la conférence « Samsung Unpacked 2022 » qui sera organisée par le géant coréen aura lieu cette année le mercredi 10 aout. Date à laquelle la marque devrait nous présenter ses nouveautés…une Galaxy Watch 5 ? Un nouveau smartphone pliable ?

Depuis quelques années maintenant, le constructeur sud-coréen Samsung a pris l’habitude de dévoiler courant du mois d’aout son dernier smartphone de la gamme Galaxy avec au passage généralement des écouteurs et ses montres connectées. Une fois de plus, 2022 n’échappe pas à la règle. Et la date choisie n’est autre que le mercredi 10 aout.

Du smartphone pliable pour le 10 aout !

C’est en tout cas ce que laisse supposer le constructeur aux vues de ce qu’on peut découvrir sur la présentation d’accueil pour l’événement. En effet, on découvre un Galaxy Z Flip qui s’ouvre. On devrait donc très certainement voir arriver les successeurs des smartphones pliables actuels de la marque.

Des smartphones pliables qui ne font pas encore succès auprès d’une grande majorité du public. Il est vrai que pour note part, nous n’avons pas vraiment été convaincus par les téléphones pliables que nous avons eus jusqu’à présent entre les mains, et ce quelle que soit la marque. Le seul que nous ayons vraiment apprécié et qui selon nous mériterait d’être encore un peu plus développé et surtout commercialisé est le Find X d’Oppo avec sons système d’écran coulissant.

À noter que beaucoup de rumeurs circulent concernant la sortie du Galaxy Z Flip 4 qui devrait être présenté le 10 aout. Certains pensent qu’il sera moins cher que ses prédécesseurs pour atteindre un prix qui commencerait « à devenir abordable ». Il devrait hériter d’une nouvelle puce Qualcomm et peut-être d’un écran aussi de meilleure qualité. Certaines rumeurs parlent aussi d’un nouveau système de charnière plus robuste et d’une caméra sous écran. Mais bon, jusqu’à présent, tout cela n’est que des rumeurs et de la spéculation.

Galaxy Watch 5, très certainement.

L’autre grosse nouveauté du Samsung Unpacked 2022 devrait en effet être l’annonce de la toute nouvelle montre connectée de Samsung à savoir la Samsung Galaxy Watch 5. Cela coïnciderait par ailleurs avec l’annonce de la marque sur la sortie du nouveau système d’exploitation dédié aux montres que nous vous avons présenté il y a seulement plusieurs jours.

Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro, les premiers rendus 3D débarquent ! Voilà quelque temps que des fuites sur les Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro font le tour de la toile. Sur bases de ces fuites, on trouve désormais les premiers rendus…

Prix et Disponibilité.

Bref, voilà ce qui devrait très certainement être annoncé par le géant coréen. Mais pour ne rien rater, rendez-vous le 10 aout à 15h00. Et si vous avez peur de le louper, on vous met un lien pour l’ajouter dans votre agenda ICI. C’est à ce moment là que la marque nous annoncera le prix des produits très certainement.