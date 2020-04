Bonne nouvelle pour tous les fans de Huawei et de smartphone pliable. Après la France, désormais la Belgique aussi aura droit au Huawei Mate Xs. Le nouveau téléphone pliable du constructeur chinois fait son apparition et est vendu en ligne.

Souvenez-vous c’était à l’occasion du MWC 2020 que Huawei avait prévu de présenter son nouveau smartphone avec écran pliable. Cependant, la crise du Corona ayant débuté, le salon n’avait pas pu ouvrir ses portes. Cela n’avait cependant pas empêché le géant chinois de présenter son nouveau smartphone à écran pliable, le Huawei Mate Xs.

Le Huawei Mate Xs disponible en Belgique.

Alors, après la France via Boulanger, c’est au tour de la Belgique à mettre en vente le Huawei Mate Xs. Cependant, attention, ne vous ruez pas chez votre revendeur préféré, les ventes ne sont disponibles qu’en ligne chez les partenaires de la marque.

Ainsi ; pour la Belgique, ça sera Vanden Borre, la Fnac, Krefel et Exellent qui ont la primeur de vendre ce nouveau venu. Un nouveau venu qui on vous le rappelle est tout de même commercialisé au prix de vente recommandé de 2 499 euros.

Pour rappel, le Huawei Mate Xs est équipé d’un écran pliable de 8 pouces. Plié, le Huawei Mate Xs est un smartphone puissant avec un écran principal de 6,6 pouces et un écran secondaire de 6,38 pouces. Déplié, le smartphone devient une tablette de 8 pouces.

Pour ce qui est des technologies sans fil, ce Huawei Mate Xs hérite de la 5G NSA et SA. Le SoC prend en charge l’ensemble du spectre 5G et la double veille SIM 5G+4G. Pour le Wi-Fi, il supporte les normes 802.11 a/b/g/n/ac. On regrettera d’ailleurs l’absence du 802.11ax alias Wi-Fi 6.

Le Bluetooth 5.0 est lui aussi présent avec le support de l’AD2P et du LE. De même que le NFC. Seul absent, la charge sans fil via induction qi.