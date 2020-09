Lancement mondial du « POCO X3 NFC » lundi prochain.

Xiaomi vient de nous annoncer par voie de communiqué de presse la présentation lundi prochain du « POCO X3 NFC ». Ce nouveau venu devrait une fois de plus en séduire plus d’un. On n’en saura plus sur le smartphone, même si quelques rumeurs ont commencé à fuiter depuis la semaine passée.

Le géant chinois Xiaomi ne cesse de faire parler de lui et de se faire connaitre en Europe et plus particulièrement de ce côté de la planète. Si la marque n’a plus rien à prouver en Asie, elle tente de séduire le marché européen désormais.

« POCO X3 NFC », lancement lundi 07 septembre c’est officiel.

Ainsi, la marque vient de dévoiler la date de lancement pour ce nouveau venu pour lequel quelques informations circulent déjà sur la toile. Alors, à quoi faut-il s’attendre avec ce nouveau smartphone.

Alors, celui-ci dirait être équipé d’un écran OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le processeur devrait très certainement être un Qualcomm Snapdragon 765.

La caméra principale devrait quant à elle recevoir un capteur 64MP. Pour ce qui est de la batterie, il se pourrait qu’il soit doté d’une batterie de plus grande capacité que les versions précédentes. Soit une batterie de 5160 mAh qui sera capable de supporter la charge 33W. Pas d’information en revanche sur la présence de technologie qi pour une charge à induction sans fil.

Connectivité un peu faible ?

Selon les informations obtenues via la FCC, le téléphone ne serait que 4G. Il aura bien du Bluetooth 5.1. En revanche pour le Wi-Fi, pas de Wi-Fi 6, mais bien du Wi-Fi 5 alias du 802.11ac. Compatible bien sûr comme toujours avec du 802.11b/g/n.

Dernier détail, le téléphone devrait proposer une solution double SIM. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont plusieurs smartphones (privé et professionnel).

Bref, autant d’informations qui seront confirmées ou infirmées la semaine prochaine.