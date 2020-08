Xiaomi présente son Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition.

Envie de vous donner une impression de vitesse ? Alors, plongez sur le tout nouveau Ninebot GoKart Pro Lamborghini Édition de Xiaomi. Il s’agit d’un kart électrique de la marque Ninebot pour laquelle Xiaomi est actionnaire.

Alors, oui pourquoi on vous parle de kart électrique sur Planet Sans Fil. Ben oui, forcément il est sans fil, on ne tire pas un câble électrique. Non ce n’est pas pour ça qu’on vous en parle.

Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, un concentré de performance.

On vous en parle, car ce kart électrique est le fruit d’un partenariat entre Xiaomi et Lamborghini. Ainsi, ce n’est pas pour rien que le kart est jaune. Il est équipé d’un aileron avant et d’un spoiler arrière type carbone. Mais en plus il est équipé d’un écusson Lamborghini. Bon bien sûr on préférera avoir un Lamborghini Gallardo entre les mains.

On parle de ce kart qui est équipé d’un système audio qui simule le bruit d’un V10. Et forcément le bruit du V10 Lamborghini. Le kart est en mesure de parcourir par charge pleine 25km à pleine vitesse. Vitesse qui peut atteindre les 40km/h tout de même.

Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, le Bluetooth en plus.

Mais le plus sympa, c’est qu’il est équipé de Bluetooth. Mais pour quoi mettre du Bluetooth dans ce kart ? Non pas pour synchroniser et calculer vos performances sur votre smartphone. Quoiqu’à bien y réfléchir ça pourrait être sympa.

Bref, le Bluetooth dans ce kart a pour fonction de vous permettre d’écouter la musique de votre choix depuis votre smartphone. Bref, le kart est somme toute équipé d’un autoradio Bluetooth qui n’est autre que vote téléphone.

Prix et disponibilité.

Le Ninebot GoKart Pro Lamborghini Édition est d’ores et déjà disponible en précommande, mais uniquement pour les Chinois actuellement. Pour ce qui est de son prix, il vous faudra tout de même débourser la somme de 1200€ pour pouvoir l’acquérir.

Ah oui dernier détail, on vous a dit qu’il n’était disponible qu’en jaune ? Ah oui, on vous l’avait déjà dit.