iPhone 13 Mini, la fin d’un style !

Alors que l’iPhone 15 vient de voir le jour, la fin de l’iPhone 13 mini a bel et bien été décidée par Apple. En effet, si vous surfez sur le site du constructeur américain vous vous rendrez compte que le plus petit des derniers iPhone n’est plus au catalogue.

Un petit retour en arrière dans l’histoire du smartphone s’impose pour parler de l’iPhone 13 Mini. En effet, à un moment de l’histoire du smartphone, les fabricants de smartphones Android ont décidé de changer le format de nos téléphones portables pour voir plus grand. Ainsi, la taille des écrans de smartphone a commencé à grandir. Un choix qui selon les constructeurs de smartphones sous Android offrait un plus à l’utilisateur.

Du 5 pouces et puis c’est tout !

De son côté, Apple a conservé son format de smartphone ne dépassant pas les 5 pouces (4.7 pouces pour l’iPhone 8 de l’époque). Un argument qui était mis en avant par les fans pour répondre au fait de ne pas passer sous Androïd. Mais avec le temps, Apple a lui aussi cédé à la grandeur avec son iPhone X qui proposait un écran de 5.8 pouces (allez disons 6).

Il faut dire que le smartphone étant devenus un vrai couteau suisse de la tech qui sert davantage pour surfer, trainer sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos en ligne qu’à téléphoner, le fait d’avoir un écran plus large est tout simplement plus convivial.

Mais il propose quoi cet iPhone 13 mini ?

Malgré tout, contre toute attente il y a 2 ans, Apple lançait un modèle qui repartait à contre-courant avec son iPhone 13 Mini. Un modèle qui était destiné à tous ceux qui étaient à la recherche d’un iPhone plus petit, plus facile à mettre dans sa poche.

Un modèle qui profitait d’un écran Super Retina XDR OLED supportant la HDR10, le Dolby Vision et doté d’un écran 5.4 pouces qui affichait une résolution de 1080 x 2340 pixels pour un ratio 19.5:9. Au cœur du système, on retrouvait un iOS 15 upgradable vers iOS 16.6.1 et voir même le support vers iOS 17.

Échec commercial, la fin d’une vision.

Malheureusement, les ventes de l’iPhone 13 mini n’ont pas été ce qu’elles auraient dû être et dès l’arrivée de l’iPhone 14, Apple ne renouvelait pas l’expérience du petit format. Mais cette fois, la marque a carrément retiré l’iPhone 13 mini de son catalogue à la vente. Alors certes, il est encore possible d’en trouver en vente notamment chez Amazon ou les autres revendeurs Apple, mais attention, ce modèle va devenir une denrée rare. Peut-être l’occasion pour certains de faire de la spéculation sur ce modèle pour le revendre d’ici 10 ans comme le dernier « petit » smartphone d’Apple .

