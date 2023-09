Nooku, un ours qui analyse l’air de votre maison.

Nooku est un dispositif ludique qui permet d’analyser l’air ambiant de votre maison et vous permettre de réduire l’accumulation de pollution et améliorez la qualité du sommeil.

« Faites de votre maison un endroit plus sain avec Nooku », c’est en tout cas ce que propose l’entreprise avec un dispositif connecté pour le moins original.

Nooku, plusieurs modules pour un résultat.

Nooku propose en effet, un appareil en plusieurs éléments avec son Nooku mini qui peut devenir Nooku Fusion ou encore Nooku multi. Si le premier se présente comme un dispositif rond plat, il permet de mesurer le taux d’humidité, la température, le Vocs ou encore le taux de NOx dans l’air de la maison, le second mesure quant à lui le taux de CO2 et le nombre de PM.

Toutes ces informations sont disponibles directement depuis un écran présent sur l’appareil, mais aussi sur votre smartphone grâce à une application spécialement dédiée. Cette application se connectera en Bluetooth avec le Nooku pour récolter les informations et vous signaler quand il faut agir.

Une application smartphone et des conseils.

Ainsi, au travers de l’application Nooku vous informe lorsque vous présentez un risque de moisissure ou qu’il y a une accumulation de polluants qui pourrait déclencher une réaction. Nooku ne vous dit pas seulement quand la qualité de l’air est mauvaise, mais vous donne aussi des astuces et des conseils simples pour retrouver un air plus sain dans la maison.

Ce qu’il y a d’intéressant également, c’est la partie ludique dédiée aux enfants. En effet, le dispositif peut accueillir sur sa partie supérieure aimantée un accessoire qui sont des « oreilles en plastique » brunes. Une fois déposé sur l’appareil, celui-ci affiche sur son écran, le visage d’un ours et ainsi l’appareil se transforme en un ours connecté pour les enfants.

Un ours qui préviendra l’enfant lorsque l’air est « vicié » et l’informer qu’il faudra alors ouvrir la fenêtre, ou qu’il prévienne ses parents. Un côté ludique pour les plus petits pour le moins original.